Som NVP berättat har ett 15-tal äldre tvingats flytta in i isolerade containrar under tiden som Gustavsgården ska renoveras. Rummen saknade fungerande värmesystem och varmvatten, förvaring och hyllor. Dessutom ryms inga kök, så de som tidigare kunnat laga sin egen mat måste nu ta sig upp till Gustavsgården för att äta.



Nya problem har följt

Problemen fortsatte i förra veckan, nu även med elfel och strömavbrott. Det började natten mot måndagen med en inomhustemperatur på tio grader, felet kvarstod till tisdagen trots att en elektriker arbetade under natten. Värmesystemet fortsatte att svaja och varmvattnet uteblev. Dessutom gick strömmen flera gånger, även de boende på Gustavsgården drabbades.

– Det är helt oacceptabelt, först och främst är det pensionärerna som far illa. Arbetsgivaren har haft en plan för hur det bör fungera men haft problem med flyttfirman och arbetslagen. Man har inte heller lyssnat på personalen, utan har försökt lösa allt utan för mycket involvering. Personalen arbetar i kaos, säger Helene Ryderstedt, Kommunals ombud, som kräver personalförstärkningar.

– De anställda får inte kritisera någonting. Allt ska vara hemligt för att inte oroa pensionärerna. Det är som om de förlorat perspektivet. Jag tror inte man hade kunnat göra så här med andra hyresgäster, säger Irene Bierfeldt, som arbetar på dagverksamheten.



Situation som upprör

Under onsdagen besökte vård- och omsorgsnämndens ordförande Jan Dolk, KD, och KD:s ordförande Anders Josephsson containrarna. Jan Dolk var mycket upprörd över situationen.

– När det gäller den här biten har jag varit ovetande. Det var inte riktigt vad jag räknat med. Jag är minst sagt upprörd, och funderar över hur vi ska ordna detta. Man kan ju bara tänka sig hur det blir i sommar när det är 30 grader varmt, sa han.

Den stora frågan under förra veckan var hur situationen över huvud taget kunnat uppstå. Särskilt som politikerna i vård- och omsorgsnämnden i sitt beslut angivit att ombyggnaden skulle ske med så liten störning som möjligt, etappvis och med noggrann planering mellan de ansvariga nämnderna.



Ska möta förvaltningen

– Hur kan det bli så här utan att vi politiker direkt involverats eller informerats? Som ansvarig för vård- och omsorgsnämnden kan jag inte skylla ifrån mig, men jag blir konfunderad. Vad är det som händer? Det är första gången det är så pass gravt, annars brukar det alltid gå att ordna till. Nu är skadan redan skedd, säger Jan Dolk.

Han ska nu ha ett möte med förvaltningen.

Jan Dolk utlovar information till boende och anhöriga, och hyresreducering för de äldre.

– Jag kommer att ta upp frågan i nämnden på tisdag. Vi ska också göra utomhusmiljön trevligare så att det blir en utemiljö värd namnet, med tillbyggnad av ett atrium och ett orangeri med tak, som ett snyggt allrum och med mattor på trägolvet.

S-gruppen kommer att kräva ett hyresfritt år under evakueringstiden.