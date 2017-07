Inbrottstjuvarna slår till under semestern

Just nu råder semestertider men det finns en grupp som inte ligger på latsidan — inbrottstjuvarna. I år har antalet bostadsinbrott ökat kraftigt i Nacka kommun.

Mellan januari och juni i år har antalet bostadsinbrott stigit med 44,5 procent jämfört med motsvarande period förra året, från 101 till 146 inbrott. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som tidningen Hem & Hyra tagit del av.

– Det är helt klart besvärande. Det har nästan trillat in en inbrottsanmälan om dagen inom vårt lokalpolisområde, vilket är oerhört mycket. Det brukar inte vara så här många inbrott under de ljusa månaderna, de flesta inbrott brukar ske under de mörka månaderna, säger kommunpolisen Johan Kust och understryker att bostadsinbrotten är prioriterade hos polisen, men att ökningen kan bli ännu större när sommaren är slut eftersom en del upptäcker att de haft inbrott när de kommer hem efter semestern.

Flest inbrott i Älta

Anledningen till att bostadsinbrotten har ökat kan vara flera. Enligt Johan Kust handlar det om framför allt tre grupper: hitresta ligor, missbrukare och ungdomar.

– Vi har tidigare kunnat se att en eller två ligor har befunnit sig i (Stockholms, reds anm) regionen, men nu kan vi se att flera ligor befinner sig här.

Enligt polisens nationella underrättelsetjänst ligger utländska ligor bakom hälften av alla inbrott i landet. Ligorna kommer framför allt från Östeuropa och ska vara främst ute efter guld.

Flest inbrott har inträffat i Älta, Neglingeön och Norra Lännersta. Inbrotten har skett både dag och natt. Det som stjäls är framför allt smycken och kapitalvaror eftersom de är lätta att sälja vidare.

Var uppmärksam

Även Värmdö har drabbats av ökningen, från 32 till 37 inbrott.

Det går att minska antalet inbrott genom att grannar och boende är mer vaksamma samt ha bra skalskydd och annat som försvårar för tjuven, tror Johan Kust.

– Var uppmärksam och fortsätt ta kontakt med polisen om man har uppgifter som kan leda till vi har något att arbeta utifrån med, säger han.