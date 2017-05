Hälsans stig har rustats upp

Kyrkstallet: Under 1880-talet var stallet ett oxhus. Vid ena gaveln finns järnringar som man tror användes för att binda fast hästar.

Franska byggena: Tre tegelhus vid Gamla Skärgårdsvägen som uppfördes under 1873–75. Man tror att de var avsedda för franska porslinsmålare.

Gamla vägens kvartsmilsten: ”Gamla vägen” kallas den gamla landsvägen som gick från Stockholm. Kvartmilstenen från 1770-talet är kvar och den passerar man när man går slingan.

Grindstugärde: Gustavsbergs första radhusområde som uppfördes 1943–45. Delar av -fasaderna är gjorda av tegel från rivna fabrikshus, eftersom de byggdes under kriget när det var brist på byggnadsmaterial.

Ösbygrind och Ösby skjutbana: Bostadsområde på Norrgärdet. På norra delen låg tidigare en skjutbana som nyttjades av bland andra Hemvärnet.