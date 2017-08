Frentab vill utöka krossen

Frentab har ansökt om att få fortsätta men också om att utöka sin bergtäkt i Kovik. Bolaget räknar bland annat med att fyrdubbla berguttaget och att öka antalet sprängningar från två gånger per år till 25 gånger per år men också att anlägga en betongfabrik.

Frentab bedriver bergtäkt, återvinning och mellanlagring av schaktmassor, betong och asfalt, i Kovik sedan 2009. Verksamheten ligger på gränsen mellan Nacka och Värmdö kommuner, mellan Koviks avfallsanläggning och Velamsunds naturreservat och Nacka golfklubb.



Nuvarande tillstånd omfattar totalt 1,5 miljoner ton schaktmassor och och 1,2 miljoner ton bergmaterial. Tillståndet gäller till den 1 juni 2020.



Bolaget avser nu att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att få fortsätta bryta berg, man vill också utöka verksamheten. Man anger att behovet av bergmaterial är fortsatt stort. Ett flertal stora infrastrukturprojekt pågår i Stockholmsområdet, i Nacka och Värmdö komuner planeras för flera bygg och anläggningsprojekt. Frentab menar också att antalet anläggningar som bedriver täktverksamhet är få i regionen.

Bland annat vill man fortsätta bryta berg tills berget är borta om cirka 20 år, 5,7 miljoner ton tror man kan brytas. Det innebär att man kommer att behöva öka antalet sprängningar från två tillfällen per år till 25.



Man vill också föra in cirka 500 000 ton inert avfall (jord, grus, betong, asfalt), och 700 000 ton entreprenadberg för mellanlagring och återvinning per år, men även 112 000 ton asfalt, hästgödsel och farligt avfall. Bolaget hoppas få ett icke tidsbegränsat tillstånd för återvinningsverksamheten.



Medför miljöpåverkan

Bolaget planerar också för att driva ett asfaltverk och en betongfabrik.

Verksamheten kommer att pågå vardagar mellan 06.00 och 18.00, men kan komma att utökas. Frentab räknar med att antalet transporter kommer att öka till och från bergtäkten till som högst 1 576 transporter per dag, och 353 som normalsituation.



Ett samrådsmöte har hållits med länsstyrelsen och kommunerna, ett flertal myndigheter och intresseföreningar/organisationer. Bolaget har sen lämnat in ett nytt samrådsunderlag. Länsstyrelsen bedömer att en fortsatt och utökad bergtäkt kommer att medföra en betydande miljöpåverkan och har meddelat att ett utökat samråd måste hållas så att enskilda ges möjlighet att lämna synpunkter.