Föräldrar den största ­trafikfaran vid skolor

Försäkringsbolaget If har för elfte året i rad genomfört en trafikundersökning bland landets grundskolerektor­er. Fler än 1 000 rektorer har besvarat årets enkät.

Av de tillfrågade anser över hälften, 55 procent, att trafiksäkerheten utanför skolan är ett problem, vilket är en ökning med hela tio procentenheter på fem år. En femtedel har varit med om en trafikincident eller olycka vid sin skola.

– När trafiken känns osäker utanför skolan vill fler föräldrar skjutsa sina barn, vilket gör att de i sin tur förvärrar trafiken. Det är en ond cirkel som måste brytas både genom säkrare ­infrastruktur och en attitydförändring hos föräldrar, säger Caroline Uliana, informationschef på If.



Kör upp på skolgården

En rektor som har reagerat över trafiksituationen utanför sin skola är Ingela Marké, biträdande rektor vid Saltsjö-Duvnäs och Saltängens skola i Nacka.

– Vi har problem utanför båda våra skolor med föräldrar som snabbt ska lämna sina barn. Det handlar om att de inte stannar på avlämningsplatserna utan på busshållplatsen, för nära övergångsställena eller mot körriktningen. Vi har även ett stort problem med föräldrar som kör upp på skolgården under skoltid fast det är förbjudet, säger hon.



”Rörig situation”

Agneta Jonzon, rektor vid Farstavikens skola i Värmdö, beskriver lämningen på morgonen som kaotisk.

– Det är en rörig situation med alldeles för många bilar på en för liten yta. Det är under 15-20 minuter som det är som mest hett. Skolan och kommunen arbetar med att förbättra situationen, säger hon.

Enligt Ingela Marké har inga trafikincidenter eller olyckor skett under tiden hon har arbetat på skolan. Men hon är orolig för att något allvarligt ska inträffa i samband med att barnen lämnas med bil av stressade

föräldrar.



Uppmanar fler att cykla

Under de senaste åren har skolan tillsammans med Nacka kommun aktivt arbetat för att skapa en säker och trygg trafikmiljö utanför skolan, bland annat ­genom att få fler att cykla eller gå till skolan.

– Trafiksituationen har blivit bättre, men det är ­fortfarande alldeles för många bilar och för få avlämningsplatser, säger Ingela Marké.

Undersökningen visar också att nästan hälften, 46 procent, anser att föräldrarna är den största trafikfaran. Ytterligare en oro bland rektorerna var att många föräldrar pratar i mobiltelefon bakom ratten.

– Den som pratar i ­mobilen bakom ratten är distraherad och kan missa ett barn som plötsligt springer ut på vägen. Hur stressad man än är på morgonen måste man som skjutsande förälder ta hänsyn till det, säger Caroline Uliana.

En lösning på trängseln vid skolorna skulle kunna vara att barnen börjar vid olika tider.