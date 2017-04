I lördags korade Per Broman, en av grundarna av Fotografiska, vinnarna i Gustavsbergs konstförenings fototävling. Anna Tedenfors familjs fötter fångade hans uppmärksamhet.

Under lördagen och söndagen har en fotoutställning, arrangerad av Gustavsbergs konstförening, hängt i Panncentralen i Gustavsberg. 17 tävlanden lämnade in sina bästa foton, och i lördags när utställningen öppnade valde Per Broman från Fotografiska ut tre fotografier som han tyckte extra mycket om.

En av bilderna som valdes ut heter ”Familjeporträtt” och är tagen av Gustavsbergsbon Anna Tedenfors.

– Jag hade fotat familjens fötter och Per Broman tyckte att jag kunde flytta blicken och fokus och att det var intressant. Det blev jag lite mallig över, haha, säger Anna Tedenfors.

– Jag gillar att fota och jag tycker om att ha ett annorlunda öga. Jag tyckte fötterna var kul, de sa lika mycket som ansiktena.





Fotot ”Möte med en annan värld” av Lena Eriksson blev också prisad.

....och det blev även ”Flykten” av Carolina Backman.