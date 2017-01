Ersättningen för gode män halveras

Överförmyndarnämnden i Värmdö har beslutat att halvera arvodet till de som arbetar som gode män för ensamkommande barn. Från 1 januari 2017 sänktes ersättningen från 2 215 kronor per månad till 1 120 kronor.

Bakgrunden är att regeringen beslutat om nya ersättningsregler för mottagande av ensamkommande barn och unga. Det innebär att kommunen inte längre får ersättning för de faktiska kostnaderna för gode männen från Migrationsverket. Istället får kommunen ett schablonbelopp.

– Hur mycket mindre intäkter på totalen det blir kan jag inte svara på, säger Said Mousavi Ahi, kvalitetschef för Värmdös omsorgs- och välfärdssektor.

Kommunen motiverar sänkningen med att asylprocessen tidigare tog kortare tid och att arbetsuppgifterna för den gode mannen tog mera tid under en kortare tidsperiod.

– Vi har gjort en bedömning om att den långa handläggningsprocessen hos Migrationsverket inte längre kräver lika mycket och intensiv kontakt under handläggningsperioden. Volymmässigt är arbetsuppgifterna för gode män på samma nivå, säger Said Mousavi Ahi.



”Mer tid under längre tid”

Det här ifrågasätts av Sven Vejde, som arbetat som god man i tio år, och just nu företräder två ensamkommande barn i Värmdö.

– Man säger att det förr tog mer tid under kortare tid. Jag skulle snarare säga att nu tar det mer tid under längre tid, säger Sven Vejde och fortsätter:

– Innan flyktingkrisen räknade man med att asylprocessen skulle ta 3–4 månader. Det som nu händer när processen förlängs är att den övergår till ett ”fullt permanent” boende i Sverige fram tills asylfrågan är avgjord. Som god man blir du en slags tonårsförälder, med ”delad vårdnad” med boendet. I princip handlar det om ett arbete mellan klockan 7 och 24, du måste alltid finnas tillgänglig.



Oskälig ersättning

En god man har i uppdrag att vara i förälderns ställe och ska se till att allt fungerar för barnet under asyl­processen. Bland annat ska den gode mannen se till att hjälpa barnet att få ett fungerande boende och skolgång, delta i utvecklingssamtal och föräldramöten, men också närvara vid sjukvårdsbesök och möten med olika myndigheter.

– Sen finns ju den vanliga tonårsproblematiken. Dåliga kompisar, skolk eller depression. Allt detta genererar en rad möten och telefonsamtal, säger Sven Vejde och fortsätter:

– Vi har tidigare haft ett symboliskt arvode på nedre skalan för att anses vara skäligt. Att man halverar ersättningen ytterligare, det kallar jag oskäligt. Vilka arbetsuppgifter tycker nämnden man ska stryka? Dessutom kan det ta 18 till 27 månader innan du får ut din ersättning. Det är oerhört otillfredställande. Många som nappade på att öppna sina hjärtan och bli gode män, kommer nu att inse att de ska göra detta för ingenting.