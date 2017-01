En bisyssla som trendar

– Biodling har inte varit så här poppis sen andra världskriget, säger Göran Frick.

Han är ordförande i Wermdö Skeppslags Biodlareförening, och visar vägen till

bigården vid Lemshaga.

Här bor det 60 000 bin. Nu under vintern formerar de sig i sina kupor till i ett ”vinterklot” som ser ut ungefär som en amerikansk fotboll.

I värmen i mitten är drottningen, och runt om sitter tusentals arbetsbin och skakar för att hålla värmen.

– De fryser inte som du och jag. De blir faktiskt förlamade av kyla. Först när det är åtta grader ute kan de använda sina muskler igen, säger Göran Frick, och kikar in genom gallret till en av bikuporna.



”Var lite corny”

För 15 år sen vaknade han en morgon och sa till sin dåvarande flickvän: ”Jag ska bli biodlare!” Hon var inte överdrivet förtjust över infallet, men intresset för bin har hållit i sig.

– På den tiden var det lite corny. Biodling var länge något som bara välutbildade gentlemän i pensionsåldern höll på med, det var inte alls trendigt som i dag.



Och bitrenden märks hos Wermdö Skeppslags Biodlareförening. Kurserna i biodling som de håller i brukar vara välbesökta, och medlemsantalet på 200 personer är det högsta sedan föreningen startade 1934.



Fler frukter och bär

– Jag tror att intresset handlar om en andra gröna vågen som svept in. Bin är bra för miljön. De hjälper till att pollinera växter, och nationalekonomiskt kan man se att skördarna blir större i länder som har en bra bipolitik. Och alla som har en trädgård vet att om grannen skaffar bin kommer äpplena och bären bli fler, och större.