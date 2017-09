Joakim Muschött levde en bekväm och riskfri tillvaro. Men det var ett bedrägligt lugn som mynnade ut i en existentiell kris vid insikten att han i sitt då 38-åriga liv ostrukturerat sökt sig mellan jobb och förhållanden eftersom han bar på själsliga sår från barndomen.

– Jag hade valt den enkla vägen. Jag tror mycket på anknytningsteorin, att den kärlek du i barndomen får av dina föräldrar senare i livet präglar dina förväntningar på bekräftelse och kärlek från omgivningen. Jag kände mig aldrig älskad eller sedd av min far, och det sårade mig. Som vuxen blev mina beteendemönster en produkt av min uppväxt. Jag skyddade mig själv, höll distans, av rädsla för att misslyckas och såras.



Existentiella kval

Joakim Muschött ställde sig två plågsamma frågor: Är jag den jag vill vara och gör jag det som jag verkligen vill?

– När jag förstod hur det låg till började jag jobba med mig själv genom mental träning.



Det här var år 2000 och via den mentala träning han själv genomgick, och det engagemang i Mansjouren som sedan följde, växte intresset för att arbeta med personlig utveckling. Sedan 2004 driver Joakim Muschött konsultbolag inom grupp- och ledarutveckling, entreprenörskap och karriärrådgivning.



Nu är han aktuell med boken ”Mera mod!” – som just tar upp modets betydelse för att frigöra sin potential och utvecklas som människa.

– Mod är att agera trots rädsla och risk, och är den viktigaste egenskapen att utveckla om du vill växa som människa. Men då ska du först definiera vad mod är för dig, för det är olika för olika individer. Ofta beundrar vi människor som gör saker vi själva inte skulle våga, men att därmed kalla dem modiga behöver inte stämma, eftersom varje individ har en unik komfortzon. De kan känna sig helt trygga i vad de gör, om det så är att hoppa fallskärm. För att vara modig krävs att du först känner din rädsla och agerar trots den.



Enligt Joakim Muschött tränar man upp sitt mod genom att utmana gränserna för vad man själv vågar, och det behöver inte handla om dramatiska förändringar.

– Jag arbetar mycket med företag och där kan finnas de som har svårt för att kritisera eller ge feedback till sina kollegor, medan andra tycker det bär emot att ringa nya kunder eller hålla föredrag. Det är individuellt. En lämplig övning för arbetsgruppen att börja med är att var och en i den berättar vad som ligger utanför dennes komfortzon och sedan byta erfarenheter i frågan.

– Mod är en muskel som du kan träna upp och som därigenom vidgar din komfortzon. Bejaka din rädsla. Ju mer du lever i risk, desto mer bekväm blir du i den. Om du tränar upp förmågan att i varje situation stå upp för dig själv, så får du bättre självförtroende och självkänsla. Därför är mod aktiv friskvård, säger Joakim Muschött.



Vad är det modigaste som du själv gjort?

– Ja du … jag har nyss flyttat från lägenhet i Nacka till en gammal sommarstuga i Värmdö, och det tycker jag är modigt eftersom jag har försatt mig i en helt ny situation i skogen efter ett långt boende nära city. Och jag anstränger mig för att prata, även om det som är svårt att prata om, med kvinnan i mitt liv, sånt ryggade jag för tidigare.

– Jag har även varit ensam 17 dygn på kalfjället, vilket var existentiellt krävande. Men det modigaste jag gjort är nog ändå föreställningen ”Den sårbara konsulten”, som jag satte upp på en teater i Stockholm. Där berättade jag hur jag har hanterat mina olika rädslor. Inför den föreställningen hade jag ont i magen i en månad före.