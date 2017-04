I ”ett par år” letade Carl-Johan Eberstein efter en ny bostad. Två saker fanns på kravlistan. Hans nya hem skulle ha volym, och vara lite udda.

– Jag letade efter gamla industrilokaler, lokstall och liknande. I city, där jag bodde då, fanns inget att finna. Inte i närförort heller. När jag ökade sökområdet ytterligare hittade jag det här nästan direkt. Kyrkan hade varit till salu i ett år, som att den väntade på mig, säger Carl-Johan Eberstein.



Det första som möter besökare när de promenerar upp mot bostaden, genom den egenanlagda trädgården som endast var en stor parkering när han flyttade in, är en stor flagga med vildsvinsmotiv. Flaggan fick han i 60-årspresent och är ett av föremålen i en stor samling.

– När jag blev på det klara med att Eber, ena delen av mitt efternamn, betydde vildsvin började jag samla på vildsvinssaker. Vildsvin är tacksamt, samlar man på till exempel elefanter drunk-nar man snabbt, säger han och tillägger att han numera är lite mer restriktiv med vad han köper.

Det senaste egna fyndet är en smörkupa och nyligen fick han en ”jakttrofé” i keramik som gåva av en vän.



Han flyttade in i den gamla baptistkyrkan, belägen i hjärtat av Gustavsberg, i januari 2012. Innan hade kyrkan inhyst ett mäklarkontor och var mycket olik både hur den såg ut i original och hur den ser ut nu. Kyrksalen hade fungerat som kontorslandskap och i det nuvarande köket signerades kontrakt.



Originaltapeten tittade fram

Kyrkan byggdes 1905 och fram till år 2000 var den hemvist för en baptistförsamling. Vid millennieskiftet såldes kyrkan till följd av att församlingsmedlemmarna blivit allt färre.



1959 gjordes en helrenovering i kyrkan, bland annat täcktes originalpanelen i kyrksalen med almfaner.

– Det var oerhört spännande när det under renoveringen visade sig att originalpanelen fanns kvar under. Och det är till stor del originalfärgen som sitter på väggarna, där det hade flagnat har vi fyllt i med färg jag fick hjälp att bryta till, säger Carl-Johan.



Carl-Johan Eberstein hade inte någon koppling till Värmdö innan han flyttade dit.

– Men man kan säga att jag hade en svaghet för Gustavsberg av två anledningar. Artipelag var den ena. Det hade inte öppnat då, men jag visste att det var på gång och var väldigt förväntansfull inför det. Den andra anledningen var Delselius. Jag vill inte kalla mig deras största kund, för det är det nog många som hävdar, men jag har handlat där flitigt – även innan jag flyttade hit.



Trots att han inte själv bär på ett arv från Gustavsberg har orten fått sätta stor prägel på hans hem. Toalettstolen i badrummet är till exempel Gustavsbergs första modell.

– Den är köpt på Blocket. I annonsen stod att den var från 1940-talet. Först trodde jag att säljaren försökte luras men jag har sedan fått veta att Gustavsberg inte gjorde toalettstolar förrän då.



Upptäckte bibelord

I köket är Gustavsbergsinslagen desto fler. Så gott som allt är signerat porslinstillverkaren. På en hylla står kryddburkar signerade Wilhelm Kåge, på köksön står gula ljusstakar.

– När jag flyttade tänkte jag att jag skulle ha som målsättning att köpa en tallrik från varje servis som Gustavsberg har tillverkat. Sen fick jag veta att bara innan 1900 hade de tillverkat ungefär 300 serviser. Då bestämde jag att jag skulle skaffa tallrikar så jag kunde duka för i alla fall 50 personer enbart med olika Gustavsbergstallrikar. Och det kan jag nu.



Fler lokala kopplingar går att göra i inredningen. Badkaret är till exempel inköpt på Nacka byggnadsvård och i vardagsrummet står kyrkbänkar och en flygel som tidigare återfanns i Nacka kyrka innan den renoverades.



Trots att han har plockat fram många av husets orginaldetaljer säger Carl-Johan att målet aldrig varit att återskapa kyrkan till sitt ursprungsutseende. Han vill att hans hem ska bestå av en blandning av stilar. Och nu känner ha sig klar. Nyckeln har varit, förklarar han, att ha ett nära samarbete med hantverkarna och låta renoveringen ta tid. På så sätt har han kunnat upptäcka oväntade detaljer – som bibelordet Jesus Lord som blev synligt upp när väggarna i vardagsrummet målades.

– Varje gång jag har köpt ett hus har jag sagt: ”Det här ska bli mitt sista”, men så har jag blivit klar och känt behovet att börja om med ett nytt projekt. Nu är jag klar, men jag vill inte flytta, säger han och tillägger i nästa andetag:

– Fast nu har jag för första gången en trädgård, och där blir man aldrig klar.