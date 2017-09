Bristande styrning får revisorn att lämna

Besparingarna inom vård och omsorg, som drabbar många funktionsnedsatta och äldre, fortsätter i Värmdö och nu säger en av kommunens förtroendevalda revisorer, Ola Mattsson, MP, att han inte längre kan fullfölja sitt uppdrag. Orsaken han anger är kommunens bristande styrning och oförmåga att ge stöd till medborgare i utsatta situationer.

– Jag tycker att det brister i stödet till utsatta personer, och jag kan inte längre förhålla mig opartisk som uppdraget kräver. Det handlar om generella brister, där Värmdö kommun är extremt oflexibel, samtidigt är det ett slöseri med skatteresurser och arbetskraft, säger Ola Mattsson.



”Helt fel väg att gå”

Frågan om hur lagstiftningen tillämpas för funktionshindrade i Värmdö har, som NVP har rapporterat, varit hett omdiskuterad de ­senaste åren. Efter att riktlinjerna skärpts har många unga och gamla drabbats av indragna insatser. Bakgrunden är att vård- och omsorgsnämnden och även social­nämnden går med stora underskott.

– I Värmdö kommun följer man lagstiftningen benhårt. Det finns inget tänk utanför boxen, och man försöker inte hitta personanpassade lösningar. Det är ett generellt, nationellt problem i många kommuner, inte bara i Värmdö. Men i slutänden är det superdåligt för ­individen, säger Ola Mattson.

– Personligen tror jag det är helt fel väg att gå. Det kommer bara att leda till ökat utanförskap för dessa grupper, och de är inte de röststarkaste.



Värmdö snålar

I våras kom en rapport som visade att Värmdö snålar in på äldrevården och LSS-verksamheten. Revisorerna menade att resursfördelningen i budgeten inte fungerade.

Ola Mattsson skriver till fullmäktiges ordförande att han inte tror att den politiska styrningen kommer att bli bättre och att de politiska ambitionerna eller idéerna inte ger effekt i den kommunala förvaltningen i den utsträckning de borde och talar om ”dysfunktionella system”.

– Jag kan konstatera att vi har ofta underskott inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden. I Värmdö löser man underskotten, punkt. Det tycker jag är en dåligt fungerande samhällsstyrning. Jag förstår inte varför kommunen inte kan lösa situationen på ett annat sätt, säger Ola Mattsson.



Flankör: ”Allvarligt”

Kommunstyrelsens ord­förande Deshira Flankör, M, säger att hon kommer att ta kontakt med Ola Mattson.

– Ola har erfarenhet som kommunpolitiker vilket måste ha gjort hans uppgift ännu svårare som ­revisor. Jag kommer att ta kontakt med Ola för att höra mer med honom om vad han menar i sin motivering. Det är ­allvarligt då han faktiskt säger att det som beslutas politiskt inte genomförs praktiskt, säger hon och fortsätter:

– Vår nya kommun­direktör jobbar hårt med att utöka rutinerna på ett strukturerat sätt, där så krävs. I Olas motivering ­låter det som att förvaltningen medvetet underlåter att genomföra de politiska uppdragen. Ibland är en operativ uppföljning, och en tät sådan, som behövs för att få genomslag i praktiken.



Ska behandlas ytterligare

Hon säger att man ska ha ett särskilt uppföljningsmöte för samtliga nämnd­er i september.

– Detta kommer definitivt att behandlas ytterligare även om jag vet att den operativa styrningen är under lupp under vår kommun­direktörs ledning.