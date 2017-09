Ambulanshelikoptern flyttas från Värmdö

Landstinget har gjort en säkerhetsbedömning och behöver flytta den tillfälligt. Basen kommer att tillfälligt flyttas till Norrtälje.

– Helikoptern har haft ett tillfälligt bygglov i Mölnvik i 20 år. Vi har varit jättenöjda med det från landstingets och kommunen också. Vi har försökt få det som en permanent plats, men det har misslyckats, säger Marie Ljungberg Schött, M, sjukvårdslandsstingsråd och fortsätter:

– Sen har EU-regler ändrats, och numer krävs en flygplatsansvarig. Och det är den ansvariga för flygplatsen, som arbetar på delegation åt Transportsstyrelsen, som så sent som den 25 augusti påtalat allvarliga brister. Det ska bland annat bero på tät bebyggelse och träd. Det är inte en enkel sak att åtgärda, säger hon.

Helikopterbasen kommer att stänga redan den 16 september. Den flyttas tillfälligt under tre år till Norrtälje.

– Det finns en överenskommelse med basen i Norrtälje. Vi har ett treårigt avtal med dem. Nu är det bråtttom att komma på plats. Det är viktiga är att få en bra helikopter verksamhet så att befolkningen i Stockholm är trygga med att helikoptern kommer. Sedan kommer vi att försöka hitta alternativ för att hitta tillbaka till Värmdö, som vi tycker har ett bra läge, säger Marie Ljungberg Schött.

I somras larmade S om att Värmdö var på väg att förlora ambulanshelikoptern i Mölnvik. Det moderatstyrda landstinget övervägde att flytta den eftersom plaeringen i Mölnvik inte längre ansågs lämplig av säkerhetskäl och kommunen inte på över 20 år lyckats hitta en annan plats.

Men uppgifterna dementerades då av sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött, M, som menade att landstinget visserligen inte skickat in någon ansökan till Länsstyrelsen om att förlänga helikopterbasen i Mölnvik, men att det skulle bero på att alla säkerhetsaspekter inte var utredda då.

Under sommaren drog Värmdömoderaterna igång en namninsamling för ambulanshelikopter skulle bli kvar i Mölnvik. Sammanlagt fick man in 1 339 namnunderskrifter som skickades in till landstinget och länsstyrelsen vecka 34.

Värmdös politiker har i över 20 års tid diskuterat var en helikopterbas ska placeras, däribland Myttinge och Ingarökrysset, men hittills inte lyckats hitta en plats.