En högst ovetenskaplig enkät på NVP:s redaktion visar att i princip ingen av oss egentligen hade lyckats göra några större steg i karriären innan gymnasiet. Annat är det för Frida Ohlin från Evlinge, som nu — 16 år gammal — kan skriva ”kultur- och fritidschef i Värmdö kommun” på cv:t. När NVP träffar henne gör hon sin andra arbetsdag.

– Om jag kan toppa det här sommarjobbet? Haha, det tror jag inte. Jag får helt enkelt börja på toppen och jobba därifrån, säger hon.



Ett 60-tal sökande

Som NVP tidigare berättat la Värmdö kommun i våras ut en jobbannons där de sökte en vikarie för kultur- och fritidschefen Fredrik Nornvall. Så långt inget märkvärdigt – men ett krav var att den sökande skulle vara mellan 15 och 17 år. Frida Ohlin, som i höst börjar första ring på ekonomiprogrammet, var en av drygt 60 ungdomar som sökte jobbet.

– Det här är en stor kommun och det kändes intressant att se hur de jobbar här. Jag ville få en inblick i hur allt hänger ihop, och kanske få en chans att förändra och förbättra.



Är det något särskilt du vill förbättra?

– Det finns så mycket att göra i Värmdö, det gäller bara att nå ut med det. Jag som inte går i skolan i Värmdö har till exempel ibland känt att jag har haft svårt att få information om kultur- och fritidsaktiviteter eftersom mycket av informationen går ut via skolorna. Det skulle jag vilja förbättra och jag tänker att sociala medier är ett bra sätt att nå ut.



I två veckor kommer chefsjobbet vara Fridas. Hon ska bland annat få besöka olika verksamheter i kommunen, ge sina synpunkter och hålla i kommunens Instagramkonto.



Direkt in i smeten

– Jag tycker att det här är ett smart sätt att få en ung persons syn på saker. Unga i Värmdö kan ju till exempel skicka in förslag till kommunen, men på det här sättet kommer en ungdom direkt in i smeten också, säger hon och fortsätter:

– Jag ser saker från mitt eget perspektiv. Och när jag frågar andra i min ålder vad de tycker om saker tror jag att jag får ett annat svar än om en vuxen frågar. Kanske lite ärligare.



Hur är en bra chef?

– En bra chef lyssnar i stället för att bara bestämma, och stöttar de den jobbar med.