De tre försöksår som Nordsydlinjen, som stannar på bland annat Möja och Sandhamn på sin rutt mellan Arholma i norr till Nynäshamn i söder, är nu till ända.



Under åren har antalet passagerare gått i ­vågor. 2015 lockade linjen 12 000 passagerare, men 2016 var antalet nere på 8 719.



I vintras sattes det därför in en charmoffensiv för att locka tillbaka resenärerna till sommaren: Man lovade både större båtar, bättre komfort, och möjligheten att ta en öl på soldäck. Dess­utom ändrades linjens dragning, och båtarna stannade i år inte längre i Stavsnäs utan i Sandhamn.



MP: ”Gör linjen permanent”

Och charmoffensiven verkar ha gett resultat. Under sommaren gjorde Nordsydlinjen en plötslig comeback, och antalet resande slog rekord med 14 400 resenärer.



Miljöpartiet i landstinget vill nu att linjen permanentas.

– Det tar ofta några år innan­ en ny linje blivit etablerad och nu när vi ser att resenärerna upptäckt och upp­skattar linjen vore det dumt att plocka bort den, säger Malin Karlsson, MP, trafikpolitisk talesperson i landstinget i ett pressmeddelande.



Sista turen med Nordsydlinjen gick söndagen den 20 augusti.