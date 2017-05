Räddningstjänsten fick det körigt när det på två ställen på Ingarö under söndagskvällen.

Under loppet av en knapp halvtimme på söndagskvällen inkom två larm om markbränder på sydvästra Ingarö.



Det första larmet inkom klockan 18.12 från Högklevsudde. Räddningstjänsten åkte till platsen med stor styrka och även kustbevakningen var behjälpliga vid släckningsarbetet.

I nuläget är eventuell brottsrubricering oklar men enligt polisen har branden troligen startat i samband med grillning.

Man var till en början rädd för att branden skulle sprida sig till hus i närheten med vid 18.55 var branden under kontroll.



Klockan 18.40 larmades räddningstjänsten till ytterligare en markbrand i närheten. Några styrkor var då tvugna att lämna den första branden.

Den andra branden var under kontroll klockan 19.20, i det fallet finns ingen misstanke om brott.