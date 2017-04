Det nuvarande klubbhuset som Ingarö IF håller till i ligger på kommunens mark och kommer att rivas då det i stället ska byggas bostäder.



Det nya huset kommer att vara anpassat för personer med funktionsvariationer och kommer att ha omklädningsrum, domarrum, utbildningsrum, expedition och servering.



Ingarö IF hyr in sig verksamhet i det nya huset, och är även beviljade ett bidrag av Stockholms idrottsförbund på en miljon kronor. Pengarna ska ge utrymme för ledar- och föräldrautbildning, föreläsningar, läxhjälp, teaterföreställningar och samlingsplats för nattvandrare. Bygget beräknas vara klart i slutet av 2017.