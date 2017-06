Trio med medaljer i sikte

VM-truppen offentliggjordes förra veckan i Hammarby sjöstad där alla VM-löparna samlats. OK-ravinen löparna Helena Jansson och Gustav Bergman samt Karolin Ohlsson, Järla IF, är uttagna till landslagstruppen som ska springa för Sverige i Estland mellan 30 juni och 7 juli.



Den svenske förbundskaptenen Håkan Carlsson har i ett pressmeddelande från Svenska orienteringsförbundet sagt att den svenska truppen med totalt 14 löpare är den starkaste han någonsin förfogat över.

– Som tur är handlar det enbart om angenäma bekymmer; att vi har så många bra löpare att välja mellan och så många alternativ på de olika distanserna, säger Håkan Carlsson.



Helena Jansson i högform

Det är en formstark trio. Karolin Ohlsson tog förra veckan silver i sprint-SM medan Gustav Bergman plockade bronsmedaljen. Allra formstarkast är ändå Helena Jansson som nyligen kom tvåa i den inledande världscuptouren som ägde rum i Finland.



Av de totalt fem distanserna på VM är hon förhandsuttagen till tre, och har även möjlighet att komma med i den avslutande stafetten. I samtliga distanser kommer minst en Nackalöpare att delta (se faktaruta).



Den uttalade svenska VM-målsättningen är att bli bästa nation och att ta sex medaljer varav minst tre guld.



ENKÄT: NVP ställde tre frågor vardera till Nackaorienterarna

Gustav Bergman, 26, OK Ravinen:

Du är uppvuxen i Bagarmossen. Har närheten till Nackareservatet spelat en stor roll för orienteringen i unga år?

–Ja, det är klart Nackareservatet har präglat mig som orienterare. Den allra största delen av min träning som ungdom har skett i Nackareservatet, dels hemifrån, men framför allt från Ravinenstugan mitt i reservatet.



Guld i VM, EM och SM, men fortfarande ingen medalj i världscupen – trots två fjärdeplaceringar. Är det något som retar dig?

– Nej, definitivt inte. Det är klart att det var surt att komma fyra när det väl hände, men det är inget som jag tänker på nu. VM är det klart mest prestigefyllda, och det är där mitt fokus ligger.



Vad har du för mål i VM?

– Mitt mål är att göra årets bästa lopp på VM. Gör jag det vet jag att jag kommer vara med och slåss om medaljerna, både på medel och stafett.



Karolin Ohlsson, 25, Järla IF:

I VM-sprinten är du given, på medel och på lång distans är du reserv. Varför passar sprint dig så bra?

– Sprint handlar om att ta snabba beslut och kunna hålla hög fart samtidigt som du ska vara med på kartan. Min styrka är nog att jag kan pusha mig själv fysiskt och kan jobba med tekniken så intensivt under kort tid.



Känslan är att orienterare är smarta och reflekterar mer än i vissa andra idrottsläger. Stämmer det? I så fall, vad pratar ni exempelvis om under VM-lägren?

– Det är klart vi är smartare än alla andra, haha! Men vi behöver inte sitta och nörda ner oss bara för att vi är smarta. Så vi passar på att prata om massa andra roliga saker på våra läger.



Vad har du för mål i VM?

– Göra ett offensivt och bra tekniskt lopp. Sedan kan jag inte påverka vad andra gör, men lyckas jag med det är jag nöjd.



Helena Jansson, 32, OK Ravinen:

Du är i ruskig form just nu och vinner det mesta. Om vi skrotar all rankninglogik, är du bäst i världen just nu?

– Haha, tja, att vinna en världscup betyder ju att du just den dagen och det loppet faktiskt är bäst i världen! Jag är otroligt glad att jag är med och slåss i absoluta världstoppen, men jag är så klart fortfarande inte mest favorittippad inför tävlingar.



Din första VM-medalj (silver) tog du i Kiev för tio år sedan. Mellan de åren måste du sprungit i en herrans massa länder. Vilka platser har den häftigaste respektive tråkigaste terrängen?

– Tråkigt terräng finns nästan inte, men det blir oftast tråkigt att springa i när kartan är dåligt ritad eller gammal. Det som är mest välbekant är ju alltid minst spännande, så det finns kartor i Västergötland där jag växte upp som jag inte tycker är så himla roliga att springa. När det gäller häftigaste terräng så finns det områden kring Flims och Laax i Schweiz på hög höjd som är fantastiska, det finns även underbar terräng i Västerbotten och några mil inåt landet från Umeå som jag älskar.



Vad har du för mål i VM?

– Bra prestationer på mina lopp och att kunna korsa varje mållinje med ett leende på läpparna!

Jag känner extra mycket för stafetterna, om vi lyckas där kommer jag att vara världens gladaste!