Sprang 50 timmar i sträck

Hon hade sprungit maraton tidigare. Det tog henne omkring fyra och en halv timme. I torsdags, klockan 09:00, gav sig Annika Finn, 51, från Gustavsberg, iväg på ett betydligt längre pass — som först slutade lördag förmiddag klockan 11:00.

Då hade hon slitit sig fram i 50 timmar på löpband, och den naturliga frågan är:

Varför i hela friden utsätter man sig får sådan dårskap?

– Jag har alltid gillat knäppa idéer och utmaningar. När jag läste att världsrekordet på löpband låg på 48 timmar tänkte jag att det skulle jag kunna slå.

Under Annika Finns rekordförsök samlades pengar in till Spädbarnsfonden, som är en ideell förening till stöd för dem som förlorat ett barn under graviditeten eller under barnets första levnadsår. Man kunde cykla eller springa bredvid henne för 100 kronor timmen. Dessutom arrangerades en auktion och en tipsrunda.

– Den senaste siffran som jag hörde var att det samlats in 27 000 kronor, säger Annika.

När var löpningen som jobbigast?

– Första natten. Då var det mentalt tufft eftersom så mycket återstod. Jag hade dessutom svårt att få i mig något att äta.

Hur var det att kliva av löpbandet?

– Ganska skönt, måste jag säga. Samtidigt känns kroppen helt okej. Fötterna är lätt svullna, och det ömmar i fotleden, annars känns det oförskämt bra. Men det dröjer nog innan jag ger mig ut på en ny löprunda. Och jag vill verkligen betona att det aldrig gått vägen utan stödet från alla inblandade.

Nu resulterade helgens bravad inte i ett världsrekord, ska sägas. Dels saknades de kontrollanter som ett officiellt världsrekord kräver, dels tog sig Annika en välförtjänt paus. Icke desto mindre är löpinsatsen värd beundran — och/eller förfäran.

Vad blir nästa galenskap som du ger dig på?

– Det är det som jag klurar på. Jag är som sagt svag för knäppa idéer så något ska jag nog komma på.