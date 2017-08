League of Legends-spelarna Smilla Arrenäs och Felix Blomberg.

Under helgen anordnade Värmdö kommun, genom Ung i Värmdö, och gamerföretaget Area Academy E-sportlägret som hölls i G2:s lokaler under helgen. När NVP besöker skolan sitter Smilla Arrenäs, 13, från Karlshamn, och Felix Blomberg, 12 år, från Värmdö, djupt försjunkna i spelet Leauge of Legends. Båda är på lägret för att bi ännu bättre gamers.

Efter spelträning väntar matcher. En stimulerande miljö för ungdomarna, där faktiskt flera världsmästare finns på plats för att peppa dem.

– Vi spelar Counter Strike och Leauge of Legends eftersom de spelen är störst, och det är också de vi har mest kompetens inom. Vi har några av världens bästa spelare involverade som Tommy ”Potti” Ingemarsson, Fredrik ”Jaegarn” Andersson och Emil ”Heaton” Christensen (även känd från Mästarnas mästare), säger Area Academys projektledare Petter Sjöstrand.

Hur går ett e-sportläger till?

– Precis som andra idrottsläger. Vi har föreläsningar där vi tar upp hur man planerar sitt spelande, vi pratar om hur man tar hand om sömn, kost och fysisk motion. Det är jätteviktigt, alla professionella gamers har ett träningsprogram för den fysiska hälsan. Det är också viktigt för att kunna behålla fokus, sina reflexer och energi.

Jenny Danielsson, chef för fritidsgårdsenheten och ungkulturhuset i Gustavsberg, är nöjd över att lägret blivit av:

”Vi är glada att kunna bredda utbudet i sommar och i samarbete med Area Academy erbjuda unga ett sammanhang utifrån det gemensamma intresset för spel- och E-sport”, skriver hon i ett pressmeddelande.