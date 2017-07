Maja Åbonde prickade strax innan pausvila in 1-0. Fyra minuter in på andra halvlek kvitterade Lindö FF på straff genom Maja Ödman. Maja Åbonde gjorde 2-1 med halvtimmen kvar och i sista minuten punkterade Emma Westin matchen med att göra 3-1. På övertid delade domaren ut sammanlagt fyra gula kort. Boo är nu bara en poäng bakom serieledarna IF Brommapojkarna. I nästa omgång väntar nästjumbon IFK Nyköping.