32 målvakter (födda 2003-2006) från nio föreningar deltog i en målvaktscamp på Saltsjöbadens IP under fredagen. Värd för arrangemanget var Saltsjö Boo IF.



Där fick tjejerna och killarna under en dag fokusera på att finslipa sin målvaktsteknik. För att få till så matchlika situationer som möjligt deltog även 15 skyttar.



Som grädde på moset medverkade också några av landets främsta ungdomsmålvaktstränare. Janne Möller (Malmö FF U), Robert Axelsson (Örebro SK och KIF Örebro), Anton Edselius (Örebro SK U) samt Tobias Karlsson (Stockholms Fotbollsförbund).



Tobias Olsson, campansvarig, berättar att målvaktsdagen snabbt blev uppbokad och att de därför upprättat en kö för de som vill ansluta vid nästa tillfälle.