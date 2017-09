Varken Boo eller Älta sjöd av självförtroende inför lördagens Nackaderby. Båda lagen hade gått genom augusti utan vinst. Men efter matchen hade ett av lagen fått luft under vingarna igen. – Nu är det bara tre poäng upp till Boo. Nu ska vi jaga dem, säger Ältas tränare Pjer Du Puy efter derbyvinsten.

1. IF Brommapojkarna (41 p) ---------------------------------- 2. Älvsjö AIK FF (37 p) 3.Sätra SK (32) 4. Tyresö FF (28) 5. Boo FF (28) 6. P18 IK (25) 7. Älta IF (25) 8. IFK Norrköping DFK (25 p) 9. Telge United (24 p) ------------------------------------- 10. Hässelby SK FF (18 p) 11. IFK Nyköping (11 p) 12. Lindö FF (9 p)

Boo FF hade revansch att utkräva efter senaste derbyförlusten borta mot Älta med 5-0. Men störst behov av segern hade återigen Älta som kämpar för att undvika att dras in i bottenstriden – och i förlängningen en höst med nedflyttningsångest.



Trots att Boo ägde bollen och hade flest chanser i första halvlek, så var det Älta genom Amanda Rashid som gjorde ledningsmålet för bortalaget i 38:e minuten

Sedan var det bara att parkera bussen för Älta i andra halvlek.



"Mourinhoförsvar" fällde Boo

– Vi visste att vi skulle få stryk på innermittfältet, när vi hade två av seriens bästa innermittfältare borta (Elin Ekblom-Bak och Ellinor Lindbom, reds anmärkning). Men vi spelade Mourinho-försvar, lågt försvarsspel, och alla bollar som lyftes in i boxen tog vår målvakt (Jennifer Pelley), säger Pjer Du Puy.



Även Boo FF:s tränare Paulo Bustamante berömde Ältas målvakt.

– Vi hade en matchbild vi var nöjda med, vi rullade på bra. Det är i det avgörande läget som vi har lite otur och saknar skärpa. Men Ältas målvakt gjorde en kanonmatch, säger han.

Ni ligger i ingenmansland i tabellen, men har tolv matcher kvar att spela. Vad ska ni göra för att behålla motivationen?

– Vi är ett ungt lag som vill utvecklas och varje match är en möjlighet att få ännu mer erfarenhet. Vi har bra kvalitet och stämning på träningarna, därför är det bara att ta en match i taget.

0-8 i målskillnad de senaste fem omgångarna. Nästa omgång möter ni serieledarna BP borta. Hur ska ni störa dem?

– Vi har förlorat två målskyttar, Elise är skadad och Emma har börjat på college. Det är en omställning för oss. Men vi måste börja göra mål igen, säger Paulo Bustamante.



För Älta innebär segern att de nu har sju poäng ner till Hässelby, som ligger under kvalstrecket. Istället för att blicka nedåt kan Älta nu titta uppåt i tabellen, där de bara har tre poäng upp till Boo.

– Er tidning har pratat om generationsskifte. Det skiljde tio poäng mellan oss, men nu är det bara tre poäng upp till Boo. Nu ska vi jaga dem, målet är att börja klättra i tabellen, säger Pjer Du Puy.



Av serien återstår det tolv omgångar (36 poäng) kvar att spela.