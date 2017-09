”Tre greps på Skurubron efter rån mot matbutik”. ”Väpnat rån mot apotek”. ”Inbrottsförsök i butik – tre personer gripna”. Den senaste tiden har NVP hunnit rapportera om en handfull olika rån och rånförsök i Nacka och Värmdö – nu senast om ett brutalt rån mot en guldsmedsbutik i Saltsjöbaden i den här veckans nummer (läs mer på sida 14).

Som med allting annat går det trender i vilka branscher som är mest rånutsatta.



Avskräckande åtgärder

– Livsmedelsbranschen har alltid varit väldigt hårt drabbad. Sen har det varit några uppstickare: Under en period var guld väldigt hårt drabbad. Sen kom elektroniken, telefoner och surfplattor. Sen hade vi apotek under en period, och sen var det livsmedelsbutikerna igen, säger Per Geijer, Svensk Handels säkerhetschef.



Kameror och bra belysning kan verka avskräckande för rånarna, och de lokaler vi finns i skyddar oss till viss del. Men ibland räcker det inte hela vägen.

– Man kan säga att vårt skalskydd – det vill säga våra väggar, fönster och dörrar – ofta inte är tillräckligt. Låser vi dörren kör de in med en bil, sätter vi upp pollare framför entrén så snor de en hjullastare. Det handlar istället mycket om att låsa in grejerna så det tar tid att komma åt dem, och att ha resurser i form av polis och väktare som hinner fram i tid.



”Ska slippa bli hotade”

Men det går inte att låsa in allt. En del varor vill vi inte gömma undan, vi behöver tvärtom kunna visa upp dem för kunderna.

– Guldsmeder och mobiltelefonin är ett exempel på det – det är också två branscher som varit väldigt hårt drabbade av stölder och rån den senaste tiden.



Vad gäller konkreta rånskydd bör det vara saker med funktioner som personalen inte kan påverka.

– Till exempel ett tidlås där det tar en viss tid innan jag kan öppna kassaskåpet. Det får inte vara så att personalen kan gå runt det med en kod, de ska slippa hamna i en situation där de blir hotade.



Ha beredskap från början

För det värsta med ett rån är sällan den ekonomiska skadan – rånbyten är för det mesta försäkrade – utan vad personalen på plats fått gå igenom, säger Per Geijer.

– Man behöver ha en beredskap från början, innan någonting händer: En bra försäkring som hanterar krisdelen och ger tillgång till psykologer. Man bör också utbilda sin personal så de är mentalt förberedda om något händer. De omhändertagande delarna är jätteviktiga. Det är också viktigt att man vidtar synliga åtgärder, till exempel bättre belysning, på en gång om man blivit drabbad. Det måste vara tydligt så det avskräcker busarna från att slå till igen.