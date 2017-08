Spela in mer material än du behöver, så du kan klippa bort de bitar som inte blev så bra. Var inte rädd för att klippa ner materialet så bara det bästa blir kvar.



Ha ett par huvudpunkter till varje avsnitt så det är klart för alla deltagande vilka ämnen som ska avhandlas.



Var unik. Finns det redan 75 svenska poddar om marknadsföring så blir det inte så lätt att konkurrera. Våga snöa in på en väldigt specifik del av marknadsföring i såna fall.



Intervjua folk som din målgrupp är intresserade av. Är personen tillräckligt intressant kommer folk att lyssna oavsett vilken podd det är. Det kan också vara smart att intervjua människor som har mycket följare i sociala medier.



Investera i bra utrustning. Det är klart att det går att spela in med mobiltelefonen, men ljudet kommer bli lidande. Och du vill ju att folk ska orka lyssna, eller hur?