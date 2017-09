Enligt SMHI har årets sommar varit den värmemässigt sämsta på 155 år. För bönderna i Värmdö, där vädret i allra högsta grad styr produktionen, har det varit en mer eller mindre tuff sommar.



Av de bönder NVP pratat med har Säby gård varit lindrigast drabbat. Företaget, med en omsättning om 3,5 miljoner kronor per år, räknar med ett normalår.

– Nu låter jag som en nöjd bonde, men det har varken varit rekordskördar eller jättedåligt. Spannmålen, potatisen och rapsen som vi odlar har gett normala skördar, säger Mikael Windahl på Säby gård på Ingarö.



Men för djuruppfödarna Maria och Anders Wågberg på Malma gård har förutsättningarna varit sämsta möjliga. För ekobönderna, som har 120 tackor med 250 lamm och 85 kor och 130 ungdjur, har torkan slagit hårt. Till vintern finns det knappt något foder alls till ungdjuren.

– Det har inte gått att planera vare sig skörd eller bete. Vi har fått flytta djuren ofta. Det har varit för torrt och knappt vuxit någonting. Första skörden före midsommar var inte bra, den andra skörden har varit katastrof, säger Maria Wågberg.



Ingen info på prislappen

Maria Wågberg berättar att de nu kommer att få köpa in djurfoder från andra ekoproducenter i landet.

– Nästan halva skörden har försvunnit och det är mycket pengar. Sedan gör dåligt foder att ungdjuren inte växer lika bra. Då får vi heller inte ut samma mängd till återförsäljarna. Tyvärr finns inte den här informationen på prislappen i affären, säger hon.



Värmdö musteri, som ligger granne med Säby gård, har blivit en storspelare på mustmarknaden. Med 3 000 äppelträd och en omsättning på ungefär tio miljoner kronor har paret Nikolaj och Malin Skjernov bland annat Ica och Coop som återförsäljare.

Vädret har dock inte varit med äppelodlarna. I maj förstörde tre frostnätter en betydande mängd knoppar på träden. Äppelskörden är inte vad musteriet hoppats på.

– Det är betydligt mindre frukt i år, jag skulle säga att vi producerat 25 procent av det normala. Det är en kraftig reduktion, säger han.



Men han är inte så bekymrad. Normalt kommer 30 procent av äpplena från privata trädgårdar och deras egen odling, som de gör must på. Resten köper de in från andra gårdar.

– Vi står inte bara på ett ben när det kommer till äpplena, men det kommer inte att finnas ett överflöd av svenska äpplen på marknaden i år. Vi producerar också rabarber, blåbär, svarta vinbär och lingon. Så vår omsättning kanske bara blir marginellt mindre i år.



Kan löna sig nästa år

Kanske kan till och med det usla äppelvädret vara odlarna till gagn nästa år.

– Träd som får vila ett år blir bättre kommande år. Där får vi nog kompensation, säger Nikolaj Skjernov.



Biodlaren Anders Karlsson på Nora gård, som har biodlingen som en hobby, står inte och faller med en dålig sommar. Däremot finns det en besvikelse över att det bara producerats hälften så mycket honung i år jämfört med normalt.

– För mig är biodlingen lite som att segla, det är roligare om det är bra väder. I år känns det som att vintern slutade i maj, allt har blivit förskjutet i biets värld. Bistyrkan har varit liten och huvudskörden har varit långt under medel, säger Anders Karlsson.