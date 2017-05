För knappt ett år sedan såg hyrkanalen.se dagens ljus för första gången. Paret bakom sajten, Värmdöborna Josefin Lundmark och Fredrik Lund, har nu knutit ett 70-tal företag runt om i landet som hyr ut verktyg och maskiner till sig. Ungefär sju av företagen har sitt säte i Nacka eller Värmdö.



Företagsidén är kort och gott att låta både privatpersoner och företag via en sökmotor se var det verktyg eller den maskin de behöver finns att hyra – och var prylen är billigast.

– Vi är som Pricerunner, fast för verktyg, förklarar Josefin Lundmark.



Ungefär 400 olika sorters verktyg och maskiner går att söka efter. Att deras andra företag, som sysslar med städtjänster, gick bra möjliggjorde att de kunde satsa på sajten.

– Det är många privat-personer som tror att det bara är företag som kan hyra verktyg, men så är det inte. Alla kan hyra! Fredrik har jobbat i tio år i verktygsuthyrnings-branschen, och kan mycket. Det var han som först sa att det här var en bra grej. Jag var osäker först, men kände sen: ja vi kör!, säger Josefin Lundmark.



Kompostkvarnar mest sökt

Mest sökt just nu på sajten är kompostkvarnar och byggnadsställningar, berättar Fredrik Lund.

– Det är nog säsongsbetonat, att många målar om huset och beskär träd nu.



Josefin Lundmark trycker på miljöfaktorn i att hyra saker istället för att köpa.

– Vi har en överkonsumtion i samhället, behöver vi verkligen köpa mer saker? Det är mer hållbart att hyra. Alla verktyg som man hittar via vår sajt är dessutom försäkrade proffsverktyg. Folk brukar tro att det är dyrt att hyra, men det är det inte.



Att jobba ihop med sin partner skulle kanske vara en mardröm för vissa, men Josefin Lundmark ser bara fördelarna.

– Vi är ganska olika, och det är bra. Sen får vi både det kvinnliga och det manliga perspektivet. Jag ser ju helt andra saker än vad Fredrik gör i och med att jag är kvinna.

Och på tal om att vara kvinna – en del ser fortfarande verktyg och maskiner som en manlig domän, något som Josefin Lundmark märkt av.

– Det händer att folk ringer och frågar om råd, och så blir de förvånade över att jag kan så mycket om de här sakerna. För mig som tjej är det inte självklart att jag kan en massa om verktyg. Men tjejer kan! Det gäller bara att plugga på om man inte har kunskapen med sig sedan tidigare.