Som kunder minns vi sällan när vi blir helt okej bemötta. Det som biter sig fast är istället de gånger vi upplever oss ha blivit riktigt bra – eller riktigt uselt – behandlade. Såna upplevelser kan på gott och ont färga hela vår bild av ett företag.

– När du möter en kund måste du komma ihåg att du för kunden inte är en privatperson med en dålig dag. Du är varumärket, du är företaget. Vi har länge pratat om ”word of mouth”, men i dag handlar det snarare om ”word of mouse”. Recensioner och rekommendationer är bara ett musklick bort i dag, saker sprider sig väldigt snabbt. Och tyvärr sprider vi människor oftare vidare saker när vi är missnöjda, säger Eva Bloch, som tillsammans med Ada Elmgart har skrivit boken ”Kundfokus – skapa kundvärde och hållbara resultat”. Förutom att ha skrivit en bok i ämnet håller de föreläsningar och kurser för företag om kundorientering.



Och om du trodde att det räckte med att rekrytera riktigt trevlig och socialt kompetent personal till de tjänster som är kundnära, som i receptionen, kundtjänsten eller på butiksgolvet, får du nog tänka om. Enligt Eva Bloch är ett problem i många företag nämligen att de som jobbar kundnära får göra sitt allra bästa utan att ha stöd längre bak i organisationen.



Börjar hos ledningen

– Det börjar inte i fronten. Det börjar hos företagsledningen som måste bestämma sig för hur företaget ska förhålla sig till sina kunder, och vilken känsla de vill förmedla hos dem. Kvaliteten på det man erbjuder kan vara hur bra som helst, men som kunder och konsumenter fattar vi ändå beslut utifrån känsla. Om ledningen inte tänkt på de här sakerna kan det vara svårt för personalen att leverera eftersom de inte vet vad som förväntas.



Ett företags kundbemötande börjar alltså hos ledningen, som måste bygga en företagskultur där det är självklart att sätta kunden i första rummet. Men kundbemötandet börjar också ofta långt innan kunden faktiskt tar personlig kontakt med förtaget i fråga.



Måste vara intresserad

– Man brukar prata om touchpoints, som beskriver kundens resa och alla kontaktpunkter mellan kund och verksamhet. Det startar redan när du googlar upp något på nätet och går in på en hemsida. Det är ett första möte. Och precis som med människor – får du ett dåligt första intryck, som i det här fallet kan vara en oseriös eller rörig hemsida – så biter det sig fast.



En annan vanlig fälla som företag ofta trampar i är att det blir ett för stort internt fokus – man glömmer helt enkelt bort för vilka verksamheten finns.

– Man måste hela tiden tänka utifrån kunden och vara genuint intresserad av att möta kundens behov och problem, snarare än att ”sälja på” en vara eller tjänst. Och inte bara för att det är kul och bra – det handlar om ekonomisk överlevnad. Är kunderna inte nöjda går de någon annanstans.