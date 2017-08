Det finns med största sannolikhet något som du är riktigt duktig på, som många andra inte kan. Men har det slagit dig att du skulle kunna tjäna pengar på att förmedla din kunskap till andra, utan att för den sakens skull vara utbildad lärare? Det är just det som John Sundström, Claes Kjelldorff och Johan Svanborg från Nacka vill att du ska göra. Med nystartade Skillstarter vill de bli landets första marknadsplats för utbildningar. Konceptet är som ett Airbnb för kurser, där du själv kan skapa ett utbud av kurstillfällen och locka deltagare.



Fler ska kunna hålla kurser

– Folk sitter på enorma kunskaper! Jag tror verkligen att alla har någonting att lära ut. Och precis som de flesta av oss inte tänkte på att det gick att tjäna pengar på vårt boende förrän Airbnb kom, så ser nog många i dag inte möjligheten att tjäna pengar på att hålla kurser i det de är bra på, säger John Sundström.



Sajten har legat ute sen i somras, och har fyllts på med kurser allt efter som. Nya kursledare kollas upp när deras annons publiceras, och tanken är att kursdeltagarna ska betygsätta sina lärare efter slutförd kurs. För den som inte har egen lokal och inte vill hålla kurs hemma förmedlar företaget lokaler inne i stan. Men även om sajten är ny har idén ett par år på nacken.



Vasaloppet väckte idén

– Vi har hängt ihop sen vi var barn i Saltsjöbaden. Vi brukar åka Vasaloppet ihop, och första gången vi gjorde det var ingen av oss särskilt bra på skidor. Vi försökte hitta en skidlärare att gå kurs hos, men det var inte så lätt som vi trodde. Där väcktes en tanke på att det borde finnas en sajt som samlar upp alla former av utbildningstillfällen, dit både kursledare och privatlärare kan ansluta sig utan någon fast kostnad, säger Johan Svanborg.



Eftersom alla tre har ”riktiga” jobb att gå till på dagarna – Claes Kjelldorff är vd på olika e-handelssajter inom Bonnierkoncernen, Johan Svanborg är utvecklare och John Sundström är marknadschef och grundare av en kursverksamhet inom IDG – är Skillstarter ett sidoprojekt som de jobbar med på helger och kvällar.

– Vi vill tillgängliggöra utbildning och inspirera människor att utbilda. Och vi kom fram till att vi i och med våra yrken har väldigt bra profiler för att starta en sån här verksamhet, säger Claes Kjelldorff.



Vad är skillnaden på att gå en kurs via er och att gå en kurs på till exempel Folkuniversitetet?

– Jag tror att det blir en annan typ av upplevelse. Det är klart nivån av passion kan skilja sig åt mellan en som varit lärare på samma ställe i samma ämne i flera år, och någon som vill lära ut någonting för att den brinner för det, säger Johan Svanborg.

En av kurserna som gått bäst än så länge är en möbeltapetserarkurs som Nackabon Sara Lidenmark på Wigrens döttrar lagt ut, berättar John Sundström.

– Jag tror det finns ett sug efter att gå kurser i dag. Allt fler branscher automatiseras, och i framtiden kommer vi behöva jobba längre än man gör i dag. Det kommer vara nödvändigt att vidareutbilda sig genom livet.