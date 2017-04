Om tidigare generationer generellt sett är nöjda bara de har ett jobb att gå till ser 90-talister på knegandet med helt andra ögon. De vill ha en mening och ett syfte med att de säljer sin tid, och finns inte det – ja då är det inte helt osannolikt att de helt enkelt säger upp sig. Om man vill att de ska stanna på en arbetsplats måste chefen anpassa sig.

– Nittiotalisterna kommer i större utsträckning än tidigare generationer att följa chefen. De vill ha en chef som öppnar dörrar, som ser dem, som ger dem feedback, som de är kompis med och som jobbar för en vision och ett syfte. Och ett företag som tar ställning, till exempel i miljö- eller jämlikhetsfrågor, smäller högt, säger Emma Pihl, föreläsare och chefscoach.



Hon har tidigare skrivit en bok om att leda den så kallade generation Y, det vill säga 80- och 90-talisterna.

– Vi står inför en stor generationsväxling på arbetsmarknaden, vi behöver få in 90-talisterna. Och de vill i sin tur ha kontinuerlig utveckling. De är inte på jobbet bara för att jobba utan för att lära sig saker och utvecklas.



Det låter som chefen ska ha olika approach till en 90-talist och en 70-talist?

– Det är utmaningen i ledarskapet: att vara på olika sätt mot olika individer — för olika individer har olika behov. Man kan behöva vara lite generaliserande gällande generationsskillnaderna också. Med en 90-talist behöver jag som chef kanske vara mer närvarande, följa upp, ge feedback och involvera medarbetaren genom att berätta vad som är nästa steg.



Du är född 1982. Hur ska man vara mot 80-talister?

– Jag skulle säga att vi vill ha liknande ledarskap som 90-talisten. Vi är uppvuxna med diskussioner och feedback snarare än ja och nej. Vi har haft lärare som inte var så rigida utan snarare funkade som mentorer.



Värt att vara medveten om är att generationsklyftan kan skapa lite gnissel på en arbetsplats också.

– När jag har varit runt och föreläst har jag märkt att 90-talisterna kan provocera. ”Här kommer någon ny in och kräver en massa saker för annars säger den upp sig. Jag har minsann jobbar här i 15 år och ingen har lyssnat på mig, men den nya unga har självförtroende, skinn på näsan och egna idéer, och vill påverka redan från första arbetsdagen”. Det är klart det kan skära sig med tidigare generationer som är mer lojala och plikttrogna.



Har du tips till 90-talisten för att undvika irritation?

– Jag tror det är bra att bjuda in till diskussion: hur jobbar ni här, hur har ni gjort förut? Du kan komma första dagen och se verksamheten med nya ögon, absolut. Men de som har jobbat på samma ställe i 20 år kan också lära dig något.