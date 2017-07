Mellan 1971 och 2001 gick över 300 000 svenskar Båtägarnas kurser i navigation.

Vad det betytt för allmänt sjövett och hur många olyckor som därmed kunnat undvikas kan vi bara spekulera i.



Vad vi däremot vet är att utfallet troligtvis sett annorlunda ut om inte sjöofficeren Sten Ramberg i slutet av 1960-talet börjat undervisa i navigation under lediga kvällar för att dra in extra slantar till hushållet. Där såg han brister i undervisningsmaterialet.

– Litteraturen som fanns var varken särskilt rolig eller pedagogisk, och lämpade sig inte för fritidsseglare. Så jag satte ihop ett eget kompendium, som senare utvecklades till en lärobok, säger Sten Ramberg.



Och inte vilken lärobok som helst. ”Fritidsskepparen” har sedan början av 1970-talet blivit ett standardverk inom sin genre och var ett stående inslag på Båtägarskolan, som Sten Ramberg under 30 år drev i Medborgarskolans regi för att utbilda fritidsseglare.



Elektronikens faror

Båtägarskolan finns inte mer, men ”Fritidsskepparen” är i högsta grad levande, senaste utgåvan utkom tidigare i år.



Sedan 2008 har visserligen Bengt Utterström övertagit redaktörskapet, men Sten Ramberg, 81, är alltjämt medförfattare. I förordet till senaste upplagan beskriver Utterström Sten Ramberg som sin mentor i navigation.

– Det blir mer och mer om elektronik i handboken, och där är Bengt Utterström väldigt kunnig, säger Sten Ramberg över en kopp kaffe i hemmet i Saltsjöbaden.

– Faran med dagens elektroniska hjälpmedel är att många litar för mycket på dem. Skulle den fallera måste man ju veta var man är. Det finns dem som köper en båt i miljonklassen och sen bara sticker iväg. Jag har mött seglare på Mysingen som frågar ”var är jag någonstans?”.



Generellt skulle Sten Ramberg ändå säga att respekten och förståndet vuxit på sjöarna, liksom miljömedvetenheten. Däremot har intresset för seglandet sjunkit till förmån för motorbåtarna. En, enligt Sten Ramberg, tråkig utveckling.

– Prioritet i dag är att ta sig från punkt A till punkt B. Bada på B-platsen och sedan snabbt hem igen. För mig är livet till sjöss avkoppling som inte finns någon annanstans. När du seglar är du hela tiden engagerad, kopplar bort vardagens eventuella bekymmer.



”Folk stod och grät”

Krämpor i knäna har gjort att Sten Ramberg på senare år blivit något av en landkrabba. Båten är såld och i de fall han seglar är det tillsammans med sönerna. Men minnen från strapatsrika segelfärder finns det gått om. Som aspirant seglade han världen runt i skonerten Gladan redan 1954, och med KSSS långfärdskommitté har han bekantat sig med stora delar av Östersjön.

– En stark upplevelse var när vi seglade till Dagö och Ösel i Estland strax efter att ryssarna lämnat öarna. När vi kom stod folk på kajen och grät över att det kunde komma fritidsbåtar från Sverige. Sovjetunionen hade varit slutet. Vi blev nog en symbol för den frihet många längtat efter.



Vilken är ditt seglarlivs mest dramatiska resa?

– Jag tror det var 1989 när jag och min förra fru seglade en Vindö 32 från Gotland till Landsort. Väderleksutsikterna var bra, men plötsligt blåste det upp en storm. Två lågtryck hade mötts mitt på Östersjön, som man inte hade förutsett. Det blåste 30 sekundmeter eller nåt sånt. Man fick kapa jollen och reva så mycket man kunde. Jag satt fastspänd med säkerhetslina på.

– Vi lämnade Gotland på morgonen vid niotiden, kom fram till Landsort på kvällen 22-23 nånting. Det var människor som omkom i den där stormen. Man lärde sig ganska mycket, säger Sten Ramberg.