Hamns museichef LG Nilsson har valt att inte förnya kontraktet. Till 2018 söks just nu en ny driftsaktör.

Museet invigdes under sommaren 2014 och nuvarande aktören LG Nilsson skrev under ett avtal att sköta driften fram till slutet av 2017. Men eftersom LG Nilsson valt att inte förlänga kontraktet påbörjar nu kommunen arbetet med en ny upphandling.

– Det tar tid att göra detta och att hitta intresserade aktörer. Dessutom behöver vi ge tillräckligt med tid till aktören så att de hinner planera innan de tar över verksamheten, säger ­Nadia ­Izzat, enhetschef och resultat­ansvarig.



Dialog med aktörer

Eftersom det inte är vanligt att upphandla drift av museum så är det inte helt lätt att nå ut till möjliga intressenter. Därför har de ansvariga för projektet haft inspirationsträffar, möten och dialoger med aktörer under november och december.

Ytterligare tillfällen har planerats till början av 2017.

– Alla intresserade kan ta del av informationen där vi berättar om verksamheten. Allt från antal besökare, själva ytan, till kommun­ens mål och visioner med museet, säger Nadia Izzat.



För att intressenter ska kunna lägga bud behövs ett förfrågningsunderlag som ännu inte tagits fram. Det kommer att läggas ut i samband med att anbuds­tävlingen öppnar i mars.

Innan dess behöver intressenterna presentera hur museet ska förvaltas och vidareutvecklas.

– Möjlighet att museet ska övergå från privat till kommunal drift är väldigt liten. Politikerna i Nacka har ­beslutat att den ska drivas av en privat aktör, säger Nadia Izzat.



”Svårt att skiljas”

LG Nilsson, som hittills drivit Hamn, säger att han redan från början bestämde sig för att inte förnya kontraktet när detta löpte ut.

– Mitt jobb går ut på att starta och bygga upp, inte att driva verksamheten. Men här blev engagemanget för museet och för Fisksätra väldigt starkt. Så jag tänkte att det vore kul att behålla nyckeln ett tag och helt plötsligt var jag musei­chef, ­säger han och tillägger: – Jag kommer ha svårt att skiljas från Hamn, det ligger mig väldigt nära hjärtat. Det är lite som att lämna bort en hundvalp – man vill att den som tar emot ska ta hand om den på allra bästa sätt. Efter att han lämnar ifrån sig nyckeln sista december 2017 ska han ägna tiden åt bland annat arbetet med Vikingaliv på Djurgården och att skriva böcker.