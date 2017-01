Under förra veckan tvingades viltvårdare avliva två hjortar efter att de trasslat in sig i avspärrningsrep på Saltsjöbad­ens golf­klubb. Nu ska klubben byta ut ­repen.

När golfbanan är stängd spärrar Saltsjöbadens golf­klubb av greenerna för att undvika att människor och djur beträder dem, vilket skulle kunna göra att de skadas. I alla år har man använt sig av samma typ av plastrep, men i år fick det tråkiga konsekvenser.

På tisdagen förra veckan fick viltvårdare ta hand om två hjortar som hade fastnat i banden. En hade fastnat med hornen och sedan snurrat sig runt ett träd och strypt sig själv. Den andra hade trasslat in hornen i plastbanden och i ett armeringsjärn som använts som stolpe. Djuret var så med­taget att viltvårdare tvingades avliva det.



Hänt tidigare

Vid ett tidigare tillfälle har en hjort klippts loss från ­repen men den lämnade golf­banan med ett långt rep hängande efter sig.

– Att detta hänt nu och inte tidigare år beror ­antagligen på att hjortstammen vuxit rejält. Hjortarna springer ju överallt och är de fler är risken större att några fastnar, säger Göran Nilsson, som är viltvårdare i Nacka.

– När hjortarna snor in sig med hornen blir de stressade och försöker komma loss, vilket lätt orsakar att de fastnar ännu mer. Tillslut stryper de sig. Det är tragiskt men det går ganska fort så det är inte så plågsamt som man kan tro, fortsätter han.

Nu kommer golfklunbbben att byta till så kallad avspärrningstejp, ett rödgult band som, enligt golfklubbens ordförande Tiit Kask, syns bättre och som går sönder om ett djur fastnar i det.



”Vill inte att djur skadas”

– Vi vill absolut inte att djuren ska skadas på våra banor och gör det vi kan för att minska lidandet. Vi måste försöka skydda våra greener, men vi kan inte göra det in absurdum. Om det nu blir skador på greener får vi ta tag i det till våren, säger Tiit Kask, som NVP når när han under onsdagen är på väg till golfbanan för att byta ut banden.

Han tillägger:

– Det som hänt är olyckligt. Vi har haft samma rep i alla år, aldrig gjort annorlunda, men det är först nu vi upplever problem.



Varför spärrarna ni av?

– Greenområdena är väldigt känsliga, speciellt nu när de inte ligger någon snö på dem. Vi vill ju att banan ska vara så bra och fin som ­möjligt när det är dags för spel igen, och hägnar vi inte in är risken stor att de blir skadade. Förra året hade vi en green som nästan blev förstörd för att hjortar varit där och hoppat och lekt.