När utbyggnaden av väg och VA på Älgö startade, 2009, anlades en plats på Svärdsön, nära Älgöbron, där massor som grävdes bort skulle mellanlagras. Vid provtagning upptäcktes att en del av asfalten innehöll stenkolstjära, som innehåller cancerogena ämnen.

Det visade sig då att entreprenören råkat använda ett par lass av den förorenade asfalten för att jämna ut lagringsplatsen.



När kommunens miljöenhet fick veta det gjordes en anmälan om miljöbrott, men förundersökningen lades ned.

– Platsen undersöktes och det visade sig att föroreningen hade blandats ut så att all asfalt i utfyllnaden var förorenad. Man bedömde att föroreningen innebar liten risk medan mellanlagringen pågick så miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade att platsen skulle saneras när utbyggnaden var klar, säger Tore Liljeqvist, miljöinspektör i Nacka kommun.

Han tillägger:

– Eftersom Älgöprojektet avslutades 2013, borde lagringsplatsen ha avvecklats och sanerats under 2014.



Hade gått i konkurs

Men så blev det inte. Sommaren 2017 visade det sig att platsen inte hade sanerats.

– Vi fick in ett klagomål i början av sommaren, och upptäckte då att arbetet inte hade avslutats som det skulle, säger Tore Liljeqvist.



Entreprenören som spridit ut asfalten hade då gått i konkurs och kan inte hållas ansvarig.

Saneringen beräknas kosta mellan fem och sju miljoner, enligt uppgifter som presenterades under ett sammanträde med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.



Att ansvaret för saneringen inte kan åläggas entreprenören kallar Christina Ståldal, NL, ledamot i natur- och trafiknämnden, för olyckligt. Hon vill se skärpt kontroll och bättre uppföljning vid liknande ärenden i framtiden.



Hoppas på lärdom

– Jag hoppas att man drar lärdom av detta och att lärdomen blir att man måste ha bättre koll på att företag utför det arbete som de är ålagda att göra. Nu när vi bygger så mycket kommer det antagligen att vara fler vägar som måste grävas upp och då är det viktigt att säkerställa att detta inte händer igen. Vi måste ha en organisation som kan kontrollera att det som är avtalat blir gjort, säger Christina Ståldal.



Saneringen av platsen har påbörjats och kommer att bli klar under hösten.