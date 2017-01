Nacka kommun har gjort en slutlig sammanfattning av hur man investerat i Fisksätra marina för att göra fastigheten till ett ”attraktivt kulturellt och marint besöksmål”.

Antalet båtplatser har blivit fler, en pir har byggts, en restaurant har öppnat och museet Hamn har varit öppet i två och ett halvt år.

I slutsatserna konstaterar Nacka att arbetet varit komplext, vilket lett till för­dyringar och förseningar. Man tvingades till oförutsedda marksaneringar och förändringar och nya beställningar tillkom sent under arbetet. Man konstaterar att samarbetet mellan olika delar av kommunen behöver bli bättre.



Satsat 80 miljoner

Nacka försökte under 25 år skapa bra användning för fastigheten, och den kostade två till tre miljoner kronor per år även när den stods tom. Totalt har kommunen nu satsat 80 miljoner kronor i marinan. 50 miljoner gick till ombyggnader, museum och restaurang, 12 miljoner till marksanering och 18 miljoner till piren. Under 2017 ska avslutande 6,5 miljoner satsas på en strandpromenad och tillfartsväg.

Nacka har samarbetat med företaget Marinberget AB och kommunen ska nu sälja de aktier man haft i det gemensamma bolaget. För aktierna får man 18 miljoner kronor. Kommunen behåller också en aktie, vilket gör att man kommer att ha kontroll över hur bolaget säljs vidare i framtiden.

Museet Hamn blev 15 ­miljoner kronor dyrare än man räknade med, på grund av att kunskapen om hur man startar ett museum var liten när man började och sent fick man ta in externa aktörer. När inredningen till museet tillverkades skedde det utan tillräcklig sam­ordning med själva lokalerna, vilket gjorde att öppnandet blev försenat och dyrare.

Kommunen konstaterar dock att platsen utvecklats och att museet Hamn har blivit en lyckad satsning.



”Lyckad satsning”

Nackalistan har efterlyst en ännu noggrannare genomgång av satsningen:

– Vi har efterlyst en mer komplett helhetsbild och vi ser att museet haft 6 600 besökare, vilket är betydligt mindre än förväntat. Det beskriver man ändå som positivt, men ur vilken utgångspunkt då, säger Christina Ståldal, NL.

– I dag är det för många båtplatser. Det är märkligt att kommunen stöttat marinan så mycket som man gjort och gränsen för hur mycket kommunen gynnat företagarna har passerats flera gånger.

Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, tycker att kostnaderna varit för stora, men att Fisksätra ändå fått något som man kan vara stolt över.

Har kommunens investeringar varit rimliga?

– När man skrev avtalet var fullmäktige eniga om det och att man skulle få tillbaka 18 miljoner. Marinan hade stått tom i åratal och man var tvungen att få fram något bärkraftigt. Sedan tycker jag att det kostat för mycket, men man kunde inte stoppa mitt i.

Har kommunen gynnat före­tagarna för mycket?

– Vi gynnar inte någon marina, det finns kommersiellt gångbara kontrakt mellan kommunen och de som driver marinan.

Vilka är lärdomarna har kommunen dragit?

– Det måste vara en tydlig styrning i projekt. Det räcker inte med goda ambitioner.