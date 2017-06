– Ät middag med dina barn, så kommer du få se resultat, säger Toni Hamzo, järnhandlare i Saltsjöbadens centrum.



Enligt polisen ligger den totala brottsligheten i Nacka på en jämn nivå. Det var inte fler brott under 2016 än 2015.

– Fram till slutet av maj i år ser vi att det är något färre anmälda brott i Saltsjöbaden, men när det gäller brottslighet som är kopplad till ungdomar ser vi en liten ökning med bland annat fler personrån än tidigare, säger Johan Kust, kommunpolis i Nacka.



15 maj anmälde en person att hen blivit överfallen av flera maskerade gärningspersoner som tvingade till sig en bil. Bilägaren skadades fysiskt vid överfallet, om än inte livs­hotande. Bilen återfanns senare.



Liselott Braf, på polisen i Nacka och som bland annat jobbar med ungdoms­relaterad brottslighet, säger att det i nuläget inte finns några misstänkta gärnings­personer i ärendet.

– Vi har ett stort inflöde av ärenden och ligger rätt så mycket efter, säger hon.



Stor ryktesspridning

Vilka det är som ligger bakom stöket i Saltsjö­baden finns det olika uppgifter om och ryktesspridningen via sociala medier är stor, enligt Johan Kust. Det finns uppgifter om att det är ungdomar som bor i området, unga från Fisksätra, från övriga Nacka och även andra delar av Storstockholm. Delvis är det samma gäng som tidigare i år stökade i Forum.

– Men det är andra också, säger Johan Kust.



I onsdags förra veckan hölls ett möte Samskolans aula om otryggheten i Saltsjöbadens centrum. Inbjudna var föräldrar, polis, socialtjänst, Polarna Nacka och politiker.

NVP pratade med initiativtagare till mötet. De vill inte medverka i tidningen, men uppgav att syftet i första hand handlar om att informera polis och kommun för att hitta gemensamma vägar att få stopp på stöket.



Vad kan då göras för att minska stök och brott? Toni Hamzo vill se fler synliga poliser. Johan Kust lyfter, likt Toni Hamzo i inledningen, fram föräldrarnas betydelse.

– Vi behöver mer föräldranärvaro på eftermiddagar och kvällar. Jag är övertygad om att det får bäst effekt. Polis och socialtjänst kan inte göra det här själva, säger han.

Det allvarligaste, menar Johan Kust, är att han upplever det som att färre vågar anmäla till polisen när de blir utsatta för brott.

– Vi behöver tillsammans med andra myndigheter få upp anmälningsbenägenheten. Många är idag rädda för att anmäla och har lågt förtroende för att brottet ska klaras upp.



”Varje anmälan är viktig”

Även Tobias Nässén, M, kommunalråd och ordförande i Brottsförebyggande rådet i Nacka, lyfter fram vikten av att anmäla brott till polis och socialtjänst.

Samtidigt finns det flera rapporter om personalbrist inom socialtjänsten och NVP har skrivit om att vissa typer av utredningar kan dra ut på tiden.

– Allting som kommer in tas om hand och varje anmälan är viktig för att skapa en bild om det är någon som avviker och är på väg åt fel håll, och för att kunna sätta in insatser, säger han.



Toni Hamzo känner sig dock trygg i Saltsjöbaden.

– Jag upplever det inte som ett jättestort problem. Jag har bott i Kramfors och kände mig mer otrygg där. Där är det mer alkohol och knivar.



NVP har sökt företrädare för Saltsjöbadens centrum för en kommentar om deras arbete för att skapa trygghet.