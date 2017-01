”Jag har svårt att förstå hur man så bra kan dölja att man mår så dåligt”

Varje år dör 1 100 svenskar till följd av självmord. Av dem är drygt 150 i åldern 15 till 25 år. Under det senaste decenniet har självmord minskat i alla åldersgrupper, utom bland personer som är under 25 år.

För drygt tolv år sedan var Fisksätrabon Pia Minatis 21-åriga dotter en av dem. Hon dog efter att ha tagit en stor mängd av de antidepressiva tabletter hon fått utskrivna. Hennes död chockade hela hennes omgivning.

– Att hon hade självmordstankar, och till och med självmordsplaner, fick jag aldrig veta. Jag visste bara att hon mådde dåligt, säger Pia Minati.



Talade om trötthet

Magdalenas vänner och kurskamrater kunde inte tro att det var sant.

– Ingenting syntes ju utanpå. När jag berättade att hon dött var det till och med personer som trodde att det var ett oerhört dåligt skämt, ingen kunde tro det. ”Vem som helst men inte Magdalena” sa en kamrat, därav titeln på boken.

Pia har svårt att säga när hennes dotter började må dåligt, hon kan heller inte se någon enskild utlösande faktor.

– På gymnasiet skrev hon om stress, kanske var det för att hon kände det själv.

Hur dåligt Magdalena mådde, eller hur allvarligt det var, förstod aldrig Pia.

– Hon pratade främst om den oerhörda tröttheten hon kände. Då hade hon börjat på läkarlinjen och oroade sig för hur hon skulle orka plugga. Det var ju rätt tuffa studier. Hon orkade heller inte längre motionera som hon gjort tidigare, vilket stressade henne.

Pia tillägger:

– Jag har än i dag svårt att förstå hur man så bra kan dölja att man mår så dåligt.

När Magdalena sökte vård för tröttheten ställde man två tänkbara diagnoser – depression eller utmattning – och hon blev remitterad till en psykiatrisk mottagning.

– Men hon fick tabletter redan första dagen, och det kände jag mig tveksam till.



I december kom Pia Minatis bok ”Vem som helst men inte Magdalena”. Hon började skriva några år efter Magdalenas död och jobbade med den under ganska lång tid. Till en början skrev hon bara ner minnesbilder, mest för sin egen skull. Tanken var aldrig att det skulle bli en bok.

I boken fortsätter hon samtalet med Magdalena och försöker ta reda på varför hennes unga, begåvade läkarstuderande dotter tog sitt liv.



”Har gråtit och gråtit”

– Att jag började skriva grundade sig i den bottenlösa sorgen. Jag ville berätta Magdalenas historia, så att hon och hennes liv inte bara var borta. Jag skrev till Magdalena, tänkte aldrig på att någon annan skulle läsa. Men ju mer jag skrev desto mer angeläget kändes det.

Hon förklarar att hon inte ville att boken skulle spegla hennes egen smärta, det var inte den utan Magdalenas berättelse som var det viktiga. I boken varvar hon olika tidsperspektiv och blickar dagar, månader och år bakåt i tiden. Att minnas var känsloladdat.

– Jag har gråtit och gråtit under tiden jag skrivit, det har väckt så många känslor att teckna ner minnesbilder. Men jag tror att det är bättre att gråta än att försöka stänga det inne.



Efter Magdalenas död började Pia söka svar på alla frågor hon hade. Hon läste böcker, gick på föreläsningar och gick en kurs i självmordsprevention. Hon lärde sig om synen på självmord historiskt, om orsakerna bakom, psykisk sjukdom, och om risk- och skyddsfaktorer.



Vill se ändrade attityder

– Jag ville försöka förstå hur det blev såhär, förstå varför. När jag läste och lärde mig tänkte jag: ”Kanske hittar jag ett svar”. Det har jag inte gjort, och frågan kommer nog alltid att vara med mig.

– En vanlig uppfattning är att man väljer mellan liv eller död. Så är det inte, det är ingen självvald handling, det är en fortsättning på sjukdomen.

Pia Minati önskar att uppfattningen om självmord ändras, att det tabu som fortfarande finns försvinner och att fler vågar prata om det. Hon skulle även gärna se någon slags folkhälsokampanj.

– Fler personer dör på grund av självmord än i trafiken, men vi satsar ändå mycket mer pengar på trafiksäkerhet än självmordsprevention.

– Som anhörig borde man också få möjlighet att prata med någon. För att få stöd och hjälp med att veta vad man ska säga, hur man på bästa sätt kan stötta. Jag efterfrågade det, men det fanns ingen hjälp, och man är väldigt ensam i en sådan situation. Jag tror att det är väldigt viktigt att involvera de anhöriga och se dem som en resurs.