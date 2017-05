Charlie Wijnbladh från Saltsjöbaden tilldelas utmärkelsen Silverfalken för sitt engagemang inom Naturskyddsföreningen, där han har varit aktiv sedan 1976.

– Jag har alltid varit väldigt natur- och miljöintresserad, så när det kom hem en lapp i lådan om att de behövde folk till styrelsen hörde jag av mig och blev invald.



Som styrelseledamot i föreningen i Saltsjöbaden har Charlie Wijnbladh arbetat med många olika saker. Allt från att ha synpunkter på kommunens detaljplaner till att organisera utflykter.



År 1993 kunde föreningen inte erbjuda någon aktivitet för naturintresserade barn och unga.

– Det fanns ju Fältbiologerna, men det är en fristående förening som riktar in sig till ungdomar i åldern 6–25 år. Dessutom var de inte aktiva i Saltsjö-baden, säger han.



Därför grundade han familjeverksamheten Natursnokarna, som är en av anledningarna till att han nu tilldelats Silverfalken.



”Ett lyckokast”

Natursnokarna riktar in sig på barn mellan 2 och 12 år, och erbjuder barnen att tillsammans med föräldrar och andra vuxna upptäcka naturen. Natursnokarna lär sig till exempel att känna igen olika knoppar på träden, vilka växter man kan äta och att bygga bi-hotell.

– Det blev ett lyckokast. Vi undersökte grottor och anordnade resor till skärgården tillsammans med barnen. Natursnokarna är en unik verksamhet i den bemärkelsen att barnen här får upptäcka naturen tillsammans med sin mamma eller pappa. Alla andra fritidsaktiviteter barnen går på gör de utan sina föräldrar.



Sedan starten i Saltsjöbaden har Natursnokarna spridits över hela landet och finns nu i nästan 70 orter. Och Charlie Wijnbladh är själv fortfarande aktiv och engagerad i föreningen.



Undervattensliv och svamp

– Jag har två riktiga käpphästar som jag älskar. Det är undervattenslivet och svampar, säger han.



Båda delarna syns mycket i det arbete han gör i dag. Han besöker grundskolor i Nacka och andra delar av landet för att berätta för barnen om livet i Östersjön. Han visar upp fiskar och -låter barnen själva dissekera dem. Han är även drivande i lärarfortutbildningen Barnens Hav där han lär pedagoger hur de kan belysa problematiken i Östersjön och Västerhavet i sin undervisning.

– Vi går igenom allt ifrån att pressa alger och göra egna kort av det, till att göra mer avancerade övningar där vi kollar på djur med mikroskop. Lärarna ska kunna anpassa undervisningen till just sin årskurs, berättar han.



Charlie Wijnbladh anordnar egna naturguidningar, med inriktning på svamp, i Saltsjöbaden. Han gör både familjeutflykter där barn är välkomna, och guidningar som är enbart för vuxna. Dessutom håller han ofta i svamputställningar i Saltsjöbadens centrum.

– Jag kutar inte omkring i skogen lika lättvindigt som jag gjorde förr. Men jag vill fortsätta hålla på med det här så länge jag orkar, säger han.