En Pantamera Express har installerats. Den är större än en vanlig maskin och sorterar effektivt panten. Man tömmer en säck med både aluminiumburkar och PET-flaskor i ett fack. Sensorer i maskinen sorterar förpackningarna och du kan få pengarna insatta direkt på ett PayPal-konto. Annars finns valet att få panten via värdekuponger att handla för i matbutiker eller skänka panten.

– Maskinen kommer att underlätta för bland annat matbutiker då det ofta blir kö till pantstationen, säger Emma Martinelle, avfallshandläggare på Nacka vatten och avfall.

Nackaborna är dock inte dåliga på att panta. 2016 pantades det 13 899 234 stycken burkar och PET-flaskor i kommunen. Syftet med Pantamera Express är att öka servicen och tillgängligheten.



Ny pantautomat invigd

– Vi hoppas att den här pantstationen ska dra in över en miljon burkar och PET-flaskor. Boo återvinningscentral har ett jättebra läge, säger Emma Martinelle.

Josefin Tell och Isabella Berglund från Boo FF testade maskinen för första gången på skärtorsdagen. Tillsammans tömde de en säck med pant och såg den snabbt försvinna i maskinen.

– Det här kommer bli ett enkelt sätt att samla in pengar till laget, men också till klassresan, säger Josefin Tell.



Nacka vatten och avfall har tillsammans med Returpack och Pantamera tagit initiativet. Maskinen är en pilot och den första i Nacka. På långfredagen fanns personal från Returpack på plats mellan 10–14. Det bjöds på fika och information om hur maskinen fungerar.



Nacka vatten och avfall har valt att gåvopanten ska gå till organisationen WaterAid.