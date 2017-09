– Det går inte att jämföra olika vägentreprenader rakt av. Alla projekt har sina egna specifika förutsättningar och att jämföra ett projekt i tidigare obruten mark med ett projekt där man arbetar i redan bebyggd miljö blir inte alls rättvisande, menar Lena Hall, projektledare för utbyggnaden av Mjölkudden - Gustavsviks gård.

I Mjölkudden är dyrt att bygga gator i, enligt Lena Hall. Dels på grund av befintlig bebyggelse, som man måste anpassa sig efter, och dels för att det inte finns utrymme att lägga upp schaktmassor lokalt för återanvändning, vilket det ofta finns vid ett motorvägsbygge.



Lena Hall vill inte gå in på hur mycket de kommande kostnaderna per löpmeter eller kvadratmeter kan landa på för bygget i Mjölkudden - Gustavsviks gård.

– Just nu håller vi på med detaljprojektering av gatorna och kommer att gå ut med en reviderad gatukostnadskalkyl för detaljplanen för Mjölkudden och Gustavsviks gård samtidigt som granskning av detaljplanen ska göras. Det kommer att ske under vintern, säger Lena Hall.

Den stora utmaningen är annars, menar Lena Halla, att väga samman de samhälleliga intressena och den enskildes önskemål.

- Det är hela tiden en avvägning som är svår, men enskilda avlopp är en av de största miljöbovarna i Nacka idag, så inte minst för miljöns och Östersjöns skull är utbyggnaden av vatten och avlopp jätteviktig, säger hon.

Fastighetsägarna i östra Boo har, som lagen också medger, givits möjlighet att lämna synpunkter på hur de ställer sig till en eventuell styckning eller inte.