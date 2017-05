Händelsen utspelade sig på Skarpövägen under natten mot måndag. När bilägaren körde in i garaget kom tre yngre män fram och försökte ta sig in i bilen, enligt bilägaren agerade de som att de försökte stjäla bilen. Bilägaren valde att sitta kvar i bilen och ringde polisen. Larmen inkom till polisen klockan 02.33.



När mannen ringde polisen försvann männen. En anmälan om försökt till tillgrepp av fordon är upprättad.