”Swarm the world” heter det globala konstprojektet som den yngre skaran av förskolebarnen på Björknäs förskola varit djupt involverade i. Det är konstnären Tasha Lewis från New York som skickat ut 4 000 egengjorda fjärilar, uppdelade i tio grupper, som skickats runt till ett 100-tal olika ”familjer” i världen som anmält sig att ta hand om dem — och göra en egen konstinstallation med dem.



För att sedan slutligen skickas tillbaka till konstnären i New York, som ska göra ett stort galleri av alla foton från installationerna runt om i världen.



Fjärilarna som förskolebarnen fick ta hand om hade tidigare varit i Indien, Nepal och Israel. Och under tiden barnen fått arbeta med konstprojekt, har förskolan gjort en kortfilm om konstprojektet som visats på skolmässan Nacka Education Summit.

Även om nu fjärilarna skickas tillbaka till New York, så kommer konsten att leva vidare lokalt. Senare i vår ställer förskolan nämligen ut bilder på konstinstallation på biblioteket i Orminge.