”Det är som att de ­säger att jag inte är sjuk”

– Det är som att Försäkringskassan säger att jag inte är sjuk. Ibland är det till och med som att jag själv tvekar på om jag är sjuk, säger 27-åriga Ormingebon Cassandra Valborg.



Hon blev inte sjuk efter att ha tagit vaccin utan har levt med narkolepsi och kataplexi, som bland annat visar sig som tillfällig förlamning, i hela sitt liv.

Bland de första minnena av sjukdomens symptom är att hennes knän viker sig när hon skrattar åt något roligt i skolan, eller när hon cyklar ner för en backe tillsammans med sin bror och kroppen inte lyder när vägen svänger.



Diagnosen fick hon först när hon var 19 år. Innan dess hann hon bli kallad lat av lärare och hennes föräldrar tvingade henne att drogtestas.

– Så här i efterhand förstår jag att ni misstänkte droger, men då var jag jättearg för att ni inte trodde på mig, säger Cassandra och riktar sig till sin mamma Nina Valborg.



Medicin för att inte somna

För att hålla sig vaken på dagarna äter Cassandra medicin. En tablett räcker i fyra timmar, sedan måste hon ta en till. Trots det kan hon somna när som helst.

– Just nu pluggar jag och då har jag fått berätta att jag ibland kommer att somna på föreläsningarna. På vägen hem från skolan brukar det vara svårt att hålla sig vaken.

Hennes mamma fyller i:

– Jag har hämtat henne på varenda busshållplats i Nacka och Värmdö.



Nina skrattar när hon säger det. De förklarar att sjukdomen är lättare att hantera om de kan skoja om den.

– Humor har blivit som ett vapen. Vi måste kunna skämta om det, annars hade jag nog inte fixat det, säger Cassandra.



Under tre år beviljades Cassandra aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Men när ansökan skulle förnyas fick hon nej.

Läkare har intygat att hennes arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i minst ett år, vilket är kravet för att få ersättning, och att hennes sjukdomstillstånd inte kommer att förändras. Trots det anser kassan att Cassandra kan jobba heltid – bara hon hittar ett jobb där hon kan gå ifrån och vila när hon behöver.

Ett sådant jobb är näst intill omöjligt att hitta.

– Jag kan inte ta alla typer av jobb heller. Jag kan inte ha ett för aktivt jobb, inte heller ett för stillasittande. Jag kan inte jobba på till exempel dagis, för då har jag ansvar för någon annan, eller på restaurang – där finns glas och annat som jag kan skada mig på, eller skada andra med.

”Vill inte ge mig”

I drygt ett år har hon drivit kampen mot Försäkringskassan. Ärende är nu överlämnat till förvaltningsrätten.

– Ersättningen är inget jag blir rik på, men det ska täcka upp de 25 procent som jag inte kan jobba, säger Cassandra och fortsätter:

– Men det handlar inte längre så mycket om att få ersättningen, den kommer jag säkert inte att få. Men jag vill inte ge mig. Och jag fortsätter inte kriga bara för mig, det här är för alla som är i en liknande situation som mig men som kanske inte orkar själv.



Carin Melander Hedman, enhetschef på Försäkringskassan, har läst in sig på Cassandras ärende för att kunna svara NVP.

– Vi gör inte bedömningar enbart utifrån diagnos, utan tittar även på aktivitetsförmåga och funktionsförmåga. I det här fallet kan vi se att hon har jobbat och klarat av det, säger hon.



Jobben som Carin Melander Hedman syftar på är när Cassandra under en period jobbade fem dagar i veckan, fem timmar per dag, på en skönhetssalong och när hon under en annan period jobbade heldagar två dagar i veckan som personlig assistent. Cassandra arbetade inte heltid något av jobben.

– Vi har gjort bedömningen att hennes arbetsförmåga inte är nedsatt med minst en fjäderdel, i minst ett år, i ett anpassat arbete. Bedömningen görs utifrån hela arbetsmarknaden, inklusive anpassade arbeten.