Amerikanska smaker med rök och eld

På The old smokehouse används en vedeldad rök, att elda med ved är något det är ensamma med i Stockholmsregionen. Köttet tillagas av röken, så kallad indirekt värme. Emil Gullberg är främsta ansvarig för röken.

I slutet på 70-talet flyttade Bexanders rökeri från tomten på Smedsudden i Lännersta, men nu är röken åter på adressen – i våras öppnade The old smokehouse. Restaurangen blandar amerikansk bbq-tradition med svenska smaker, och Bexanders finns fortfarande med i bilden.



Krögaren Therese Läck växte upp bara några kvarter från det hon sedan i mars kan kalla sin arbetsplats – eller där hon spenderar det mesta av sin vakna tid som hon själv uttrycker det. I slutet på mars slog hon upp portarna till The old smokehouse, en genuin bbq-restaurang.

Restaurangen ligger på Smedsudden, och gästerna kan avnjuta utsikt över Lännerstasundet tillsammans med maten.

När NVP kommer på besök visar den svenska sommaren upp ett mindre uppskattat sommarväder – kraftigt regn från grå himmel och just denna kväll lär borden vid restaurangens stora uteservering förbli tomma.

På The old smokehouse är det rök som är huvudgrejen. Utanför restaurangen står en så kallad ”smoker”, ­eller rök, där merparten av köttet som serveras tillagas.



Emil Gullberg har huvudansvar för röken på The Old Smokehouse.



Inget man skyndar på

Och här får tillagningen ta tid – redan på förmiddagen påbörjas tillagningen av kött som ska serveras på middagen. Bbq är ingen mat man skyndar på, att tillaga ­pulled pork tar till exempel runt åtta timmar.

– En vanlig missuppfattning är att bbq är grillat, men så är det inte. Det innebär att man tillagar med indirekt värme – vi eldar under och så är det röken som tillagar maten, berättar Therese Läck, som har Stockholmsrestauranger som Grodan, Reisen och Brasseriet på sitt cv.

Hon har länge närt en dröm om att starta eget. Att det blev Smedsudden började med att hennes familj för några år sedan köpte tomten. Då fanns det redan ett näringstillstånd eftger att Bexanders rökeri hållit till på platsen.

Attfortsätta röktraditionen fanns med från början, och efter en resa till USA blev bilden klarare. Therese Läck besökte bland annat ­Franklin Barbecue i Austin, Texas, en restaurang som sålt slut på sin bringa ­varje dag sedan de öppnade för snart tio år sedan.

Svenska röktraditioner

– Under den resan blev jag väldigt inspirerad. Nu binder vi ihop den amerikanska södern med svenska röktraditioner. Vår mat har amerikanska rötter men vi tar inte inspiration från bara en ­skola. I USA finns många olika stilar och traditioner när det kommer till bbq – vi plockar det vi gillar utan att vara bundna till deras traditioner, förklarar Therese Läck.

Och arvet från Bexanders rökeri, som nu ligger i Årsta, förvaltas på The old smokehouse. Rökta räkor och fisk köps därifrån.

För den som villprova på att laga mat i samma stil som The old smokehouse ­rekommenderar Therese Läck kyckling.

– Det är lätt att få tag på, lätt att tillaga och går relativt snabbt – det tar nog bara två-tre timmar i en hemmarök, säger hon.



Therese Läck förverkligade en dröm när hon i våras öppnade sin bbq-restaurang.



Hemmarökav klotgrill

En hemmarök kan man enkelt ”bygga” av en vanlig klotgrill.

– Och som tillbehör tycker jag man ska servera det som finns för säsongen. Knipplök och färskpotatis till ­exempel, säger Therese Läck och fortsätter med ett ­experttips till hemmakocken:

– Många luras av att kycklingens ledvätska blir rosa vid tillagning. Det kan då se ut som att köttet närmast ­benet inte är tillagat och så slutar det med att man får en torr kyckling. Det viktigaste är att hålla koll på kärn­temperaturen, när kycklingen nått 70 grader är den klar, säger hon.