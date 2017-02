Under 2016 påbörjades arbetet med att planera för byggandet av trygghetsbostäder för seniorer i Nacka. I dagsläget finns inget sådant boende i kommunen.

– Att det ska finnas trygghetsboende i Nacka är något som man både från kommunens sida och från pensionärsorganisationer månar om. Vi tror även att behovet av särskilt boende för äldre skulle minska om det fanns trygghetsboenden i kommunen, säger boendestrategen Lotta Nordkvist.



Om allt går enligt planering kan inflytt i Nackas första trygghetsboende ske under sista kvartalet 2018. I Graninge kommer ett hundratal trygghetsbostäder byggas, framförallt bostadsrätter men även några hyresrätter.



Varit på agendan länge

– På Nya Gatan (vid Nacka forum, red. anm) kommer 24 trygghetsbostäder att byggas. De upplåts som hyresrätter och preliminär inflyttning är första kvartalet 2121, säger Lotta Nordkvist.

Hon tillägger:

– Tanken är att det framöver ska finnas trygghetboenden i kommunens alla nya centrumområden.

Enligt kommunens prognos för äldres behov av boende kommer trygghetsbostäder i olika upplåtelseformer planernas i centrala Nacka, Orminge centrum, Saltsjöbadens centrum och Älta centrum vid kommande markanvisningar.

Lotta Nordkvist är ännu försiktig med att säga något om tidsplanen för arbetet med trygghetsboenden i kommunen.

– Inga formella beslut är ännu fattade och mycket kan fortfarande hända. Från det att en plan antas tar det cirka 4–5 år innan det är dags för inflyttning, säger hon.



Införandet av trygghetsboenden i Nacka har varit på agendan länge. 2010 fördes diskussioner om att omvandla det tidigare äldreboendet Biet i Finntorp till ett trygghetsboende. Men det blev istället seniorbostäder. I början på 2014 föreslog kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau, M, att äldre som önskade bo på ett trygghetsboende skulle få möjlighet att söka sig till trygghetsboenden i andra kommuner. Så blev det inte heller.

Varför har det tagit så lång tid för Nacka att planera för trygghetsboenden?

– Det stämmer att vi har jobbat för att få fram sådana boenden under längre tid. Att det dröjt är till stor del en fråga om vem som ska bekosta det, säger han.



Generösa med hemtjänst

Att det saknas trygghetsboenden i kommunen ser han inte som ett problem, behoven täcks upp ändå, menar Mats Gerdau.

– Alla boenden ska vara trygga. Vid stadshuset har vi mark anvisad för att bygga hyresrätter för personer som är 55+, det är ju också en form av tryggt boende. Skillnaden är att det inte finns en reception i bottenplan och personal på plats. Men möjligheten att få hemtjänst och trygghetslarm finns, och det finns massor av restauranger i Forum, säger han och fortsätter:

– Vi är generösa med hemtjänst för att man ska kunna bo hemma så länge man vill och kan istället för att behöva flytta in på ett särskilt boende. Så själva behovet täcks, vad man kallar boendet tycker jag är sekundärt.