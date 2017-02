En person anhölls under natten till söndag rattfylla och olagligt avvikande från olycka. Även en anmälan om skadegörelse genom klotter skrevs.

Klockan 03.49 natten till söndag mottog polisen ett larm om en trafikolycka. Enligt anmälaren hade en bil kört in på Saltsjöbanans spårområde i närheten av korsningen Sickla industriväg och Värmdövägen. Anmälaren uppgav även att hen sett ett antal unga personer springa från bilen.



Polis och räddningstjänst åkte ut till platsen. Det visade sig då att bilen inte stod på, utan i närheten av, spårområdet. Polisen pratade med anmälaren på plats och fick veta att en av personerna sprungit in i en tunnel i närheten.

– Den personen lyckades man gripa. Man hittade även en ryggsäck innehållande färgburkar och andra klottergrejer som någon slängt ifrån sig i närheten. Man gjorde även liknande fynd i bilen samt hittade klotter i tunneln, säger Eva Nilsson på polisens ledningscentral.



Den gripna personen anhölls senare misstänkt för rattfylla och olagligt avvikande från olycka. En anmälan om skadegörelse genom klotter skrevs även.

Ytterligare personer stoppades och utfrågades också, dessa är dock inte misstänkta för något utan bara noterade.



Bilen står fortfarande kvar på platsen men kommer att bärgas under söndagen. Den ska enligt polisen inte vara stulen.