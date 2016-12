Succé för klappinsamling

NVP har tidigare berättat att Volontär i Nacka har samlat in julklappar till behövande barn. Nu meddelar initiativtagaren Nina Khoi att insamlingen är avslutad och att de insamlade julklapparna har lämnats till barnens föräldrar.



Nackaborna var givmilda.

– Det blev cirka 250 julklappar. Det är över förväntan. Redan efter fyra dagar hade nittio procent av önskekorten blivit tagna, vilket är helt fantastiskt. I år var det Nackaborna som var jultomten, säger Nina Khoi.

Volontär i Nacka har samlat in önskelistor från behövande barn och ungdomar. Julklappsönskningarna har sedan satts upp på en anslagstavla i Dieselverkstaden. Dit har folk kommit, plocka ett kort, inhandlat klappen, slått in och lämnat in den till Dieselverkstadens infodisk.

– Det tog nio timmar att sortera alla julklappar.

Organisationer och församlingar har sedan delat upp dem till barnens föräldrar, som på julafton kan ge dem en julklapp.