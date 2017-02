Strålande utsikter för solenergin

I slutet av 2016 lanserades solkartan över Stockholmsregionen. På kartan kan man ner till gatunivå zooma in 21 kommuner i Stockholmsregionen och se vilka hustak som lämpar sig för installation av solceller eller solfångare. Solkartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser, som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena.

Anmärkningsvärt för NVP:s läsare är att kartan genererar en gräll färgexplosion över Nackas och Värmdös tak – vilket alltså antyder optimala förutsättningar för solenergi.



Ger ingen exakt bild

– Om du är fastighetsägare och tänker att du både vill vara klimatsmart och tjäna pengar, i och med att energi är dyrt, då kan du gå in och klicka på din fastighet och få en första indikation på om fastigheten lämpar sig för den typen av investering som solceller är, säger Thomas Fredriksson, processledare på Kommunförbundet Stockholms Län, som tillsammans med Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen tagit fram solkartan.



Thomas Fredriksson är dock noga med att betona att kartan bygger på antaganden och inte ger en exakt bild.

Kartan tar inte hänsyn till skuggningseffekter från träd och annan vegetation, utan endast skuggning från andra byggnader, exempelvis skorstenar.

– Om man sedan väljer att gå vidare bör man ta kontakt med en fackman, säger Thomas Fredriksson.



”En kalkyl som går hem”

En sådan fackman är Mikael Bergbom, vd och solcellsexpert på företaget Measol i Värmdö. Han säger att intresset för att installera solenergi är stadigt stigande.

– Vi har ökat med nästan 50 procent från år till år. Marknaden ökar, efterfrågan ökar, men också konkurrensen. Fler och fler inser att det här är en kalkyl som går hem. Du sänker dina elköp. Efter ungefär tio år har investeringen betalat för sig själv.



Vilka fördomar möter ni?

– Att det inte lönar sig eftersom soltimmarna i Sverige är för få. Att panelerna är fula. Och visst, under tre vintermånader får du knappt ut någon effekt. Men eftersom vår luft är relativt klar, klimatet svalt och solen under sommarhalvåret skiner nästan dygnet runt så har vi på årsbasis lika bra förutsättningar som mellersta och i vissa fall södra Tyskland, och där används väldigt mycket solenergi. Och att det skulle vara fult – det är ju himlen som speglas i solpanelerna. Jag tycker det ser fräckt ut!

Behövs bygglov?

– Stockholms stad kräver bygglov, men inte Nacka och Värmdö så länge som man lägger panelerna på taket och följer takets linje. Reser man dem upp så behövs däremot bygglov. Ställer man dem på mark behövs också bygglov, säger Mikael Bergbom.