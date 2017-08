Under söndagsmorgonen misstänks en man ha stulit en BMW i Saltsjöbaden. Mannen körde sedan mot Ingarö med polisen hack i häl, körde i vattnet – och försökte sedan simma från polisen.

Under söndagsmorgonen fick en person i Saltsjöbaden se en man springa över grannens tomt. Personen uppmärksammade också att grannens altandörr som tidigare varit stängd nu var öppen. Personen larmade polisen, och när de åkte till platsen mötte de den misstänkta gärningsmannen som i hög hastighet färdades i en BMW – som vid kontroll visade sig vara anmäld som stulen av en person i Saltsjöbaden strax innan.



Mannen körde sedan österut mot Värmdö och ut på Ingarö. Polisen följde efter, och en helikopter sattes också in i jakten. Vid en båthamn i Björkvik körde mannen bilen plötsligt rakt ner i vattnet.

– Mannen tar sig då ut från bakluckan och börjar simma iväg, säger Sven-Erik Olsson, polisens presstalesperson.



Mannen lyckades ta sig ett hundratal meter ut i vattnet, men polisen fick till slut tag på honom efter att ha fått låna en privatpersons båt.



Enligt polisen stämmer den misstänkte mannens signalement även på förövaren av ett annat inbrott som skedde vid 05-tiden på söndagsmorgonen i Saltsjöbaden.

– Han hade röda skor på sig, vilket ju är ganska ovanligt, säger Sven-Erik Olsson.



Mannen misstänks nu för grov stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel.

– Sen kan det tillkomma vårdslöshet i trafik också, säger Sven-Erik Olsson.



Ingen kom till skada under polisjakten.