SL slopar zonerna

Det nuvarande zonsystemet SL har gör att personer som bor bortom Grisslinge betalar 50 kronor helt pris med reskassa för att åka in till stan, medan personer som bor i Sickla bara betalar 25 kronor. Just nu tillhör nästan hela Nacka kommun zon A, gränsen mot zon B går vid Skurubron. Boo och västra Värmdö tillhör denna zon. Boende efter Grisslinge och östra Värmdö tillhör zon C.

Men sedan den 9 januari är zonerna borttagna och enhetstaxan införs igen. Nu behöver man inte längre räkna ut hur långt man ska åka innan man köper en biljett. Det nya systemet gör att man köper en biljett till fast pris, och sedan får man resa hur långt man vill under 75 minuter. Det blir helt enkelt billigare att resa långt, men lite dyrare att resa kort för de som använder reskassa.



Nya biljetter, nya namn

För att göra det enklare för resenärer tar SL även bort begreppen helt och reducerat pris. Dessa ändras i stället till vuxen, student, pensionär och ungdom. En vuxenbiljett med reskassa kommer att kosta 30 kronor, och en biljett för student, pensionär och ungdom 20 kronor.

På SL hoppas man att det kollektiva resandet kommer att öka. Claes Keisu är presskommunikatör på SL och säger att målet är att göra det enklare och billigare att resa.

– Tidigare har vi haft 16 olika typer av enkelbiljetter, nu kommer det bara finnas sex stycken, säger han.

Samtidigt som enkelbiljetterna blir billigare höjs priset på månadskort och andra periodbiljetter. En 30-dagarsbiljett för vuxna kommer att kosta 830 kronor, mot tidigare 790 kronor. Störst skillnad blir det för pensionärer och unga, som får en höjning med 60 kronor vid köp av en 30-dagarsbiljett. Att priserna ökar leder till negativ respons.

– Varje gång en prishöjning sker får man negativa kommentarer och sura miner. Viktigt är att komma ihåg att det är politiska beslut som styr. SL bytte från enhetstaxa till zontaxa i april 2007. Tio år senare är man alltså tillbaka till ett fast pris på biljetter.



Kommer ni att sätta in fler bussar i Nacka/Värmdö-området när zonerna försvinner?

– Nacka och Värmdö växer och vi gjorde en förstärkning när vi rullade ut busstidtabellen den 11 december. Vi kommer titta på det här under våren och se vad det mynnar ut i, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons, M.