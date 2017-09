Den kommunala skattesatsen sänktes under 2017 med tio öre till 18,53 procent. Lågt jämfört med riksgenomsnittet, men högre än lågskattekollegor i Solna, Danderyd och Täby, som alla ligger under 18 kronor per intjänad hundralapp.



I övrigt strävar kommunstyrelsen efter att ha ett ekonomiskt resultat med ett överskott på två procent.

En kostnad som kommer att öka från 1 september 2018 är kostnaden för samordningen av tunnelbaneprojekt när den tas över av kommunen från landstinget. I nuläget finns ingen modell för en finansiering.